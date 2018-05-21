Белорус Тимофей Калачев стал лучшим игроком «Ростова» по итогам сезона 21.05.2018, 16:12

Тимофей Калачев

Решение приняли болельщики российского футбольного клуба.

Белорусский полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев признан болельщиками лучшим игроком клуба в сезоне-2017/2018, сообщает БелТА.

По итогам болельщицкого плебисцита 37-летний белорус получил 63% голосов, второе место занял исландский защитник ростовчан Сверрир Ингасон (8,8%), третье место разделили молдавский полузащитник Александр Гацкан и польский защитник Мацей Вилюш (по 4,4%). В определении лучшего игрока ФК "Ростов" приняли участие почти 5 тыс. фанатов.

Тимофей Калачев является воспитанником могилевского футбола. Игровую карьеру начал в родном городе в 1998 году, а в "Ростов" перешел в 2006 году. В сезоне-2007/2008 играл в самарских "Крыльях Советов", после чего вернулся в состав ростовчан.

В команде из Ростова-на-Дону он провел около 300 матчей, забив в них 20 мячей. В завершившемся сезоне "Ростов" занял 11-е место среди 16 команд российской премьер-лиги, набрав в 30 матчах 37 очков (9 побед, 10 ничьих, 11 поражений; разница мячей - 27-28). Калачев принял участие в 25 играх, отметившись четырьмя голами.