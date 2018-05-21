Американцы подсчитали, ВВП какого штата равен ВВП Беларуси 1 21.05.2018, 17:12

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Штатом с самым крупным ВВП в США является Калифорния.

Американский сайт gobankingrates.com решил посмотреть, как экономика каждого из штатов США соотносится с экономиками различных стран мира, чтобы найти примерно равнозначные пары, пишет сайт «Беларусь и Мир».

Портал сравнил значения ВВП для штатов на первый квартал 2017-го по данным Бюро экономического анализа США и тот же показатель для государств за 2016-й по данным Всемирного банка.

Как выяснилось в результате, экономика Беларуси, например, почти соответствует экономике штата Южная Дакота. У нашей страны ВВП был равен 47,4 млрд долларов, а у этой американской «области» – 48,9 млрд.

Штатом с самым крупным ВВП в США является уже названная Калифорния. Она превосходит ВВП Индонезии, Израиля и Южной Кореи, вместе взятых, пишет gobankingrates.com.