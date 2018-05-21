закрыть
21 мая 2018, понедельник, 20:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пашинян решил уволить всех губернаторов в Армении

2
  • 21.05.2018, 19:05
  • 1,819
Никол Пашинян
Фото: news.am

Премьер-министр Армении объявил о намерении сменить всех губернаторов.

«Я думаю, состав губернаторов полностью изменится», — заявил Никол Пашинян журналистам после церемонии приведения к присяге нового правительства страны, сообщает РБК со ссылкой на Armen Press.

Также он отметил, что внеочередные парламентские выборы являются приоритетом правительства. «Но это не означает, что это единственная задача правительства. У нас будет долгосрочная программа, одно не противоречит другому», — заявил Пашинян.

Член фракции «Елк» Ален Симонян 19 мая заявил, что досрочные выборы в парламент Армении могут состояться не раньше сентября. По его словам, голосование нужно провести как можно раньше, однако с учетом технических вопросов раньше сентября это невозможно. До их проведения, как полагает Симонян, необходимо внести изменения в законодательство, в частности, отказаться от рейтинговой системы.

Лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая. Приходу Пашиняна к власти предшествовали массовые протесты против назначения на пост премьер-министра экс-президента страны Сержа Саргсяна, который в итоге ушел в отставку. Новый кабмин был сформирован к 12 мая.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип