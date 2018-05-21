Пашинян решил уволить всех губернаторов в Армении 2 21.05.2018, 19:05

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Премьер-министр Армении объявил о намерении сменить всех губернаторов.

«Я думаю, состав губернаторов полностью изменится», — заявил Никол Пашинян журналистам после церемонии приведения к присяге нового правительства страны, сообщает РБК со ссылкой на Armen Press.

Также он отметил, что внеочередные парламентские выборы являются приоритетом правительства. «Но это не означает, что это единственная задача правительства. У нас будет долгосрочная программа, одно не противоречит другому», — заявил Пашинян.

Член фракции «Елк» Ален Симонян 19 мая заявил, что досрочные выборы в парламент Армении могут состояться не раньше сентября. По его словам, голосование нужно провести как можно раньше, однако с учетом технических вопросов раньше сентября это невозможно. До их проведения, как полагает Симонян, необходимо внести изменения в законодательство, в частности, отказаться от рейтинговой системы.

Лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая. Приходу Пашиняна к власти предшествовали массовые протесты против назначения на пост премьер-министра экс-президента страны Сержа Саргсяна, который в итоге ушел в отставку. Новый кабмин был сформирован к 12 мая.