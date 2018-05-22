Евгений Ройзман объявил об уходе с поста главы Екатеринбурга 2 22.05.2018, 9:14

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Евгений Ройзман

Фото: Ekbrealty.ru

Российский демократический политик подал в отставку в знак протеста.

Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку с поста главы Екатеринбурга — председателя думы. Об этом он объявил во время заседания городской думы, передает Znak.com.

По его словам, причиной такого решения стала отмена выборов мэра в Екатеринбурга. Сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения в городской устав, уточняет издание.

«Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку», — заявил Евгений Ройзман.

Напомним, что 3 апреля депутаты Заксобрания одобрили законопроект об отмене выборов мэра в Екатеринбурге. Согласно новой системе, глава города будет выбираться из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. После этого администрация Екатеринбурга внесла в думу поправки в Устав города, приводящие его в соответствие с региональным законодательством. Ройзман отказался подписывать документ об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года.