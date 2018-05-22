Почему следует перекроить белорусскую школу на эстонский манер 1 22.05.2018, 13:15

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Какие камни тянут на дно образование в Беларуси, и как от них избавиться.

«Завтра твоей страны» выделяет три блока проблем, решение которых, по мнению экспертов и участников Belarus Future Uncoference, поможет белорусскому образованию стать более актуальным и эффективным.

Деньги, деньги и еще раз деньги

Финансирование – база, без которой невозможны никакие изменения в системе. Хотя образование остается среди приоритетных сфер, финансируемых из государственного и местных бюджетов, средств в системе не хватает.

Недостаток финансирования образования и его неэффективность приводят к другим проблемам − от постоянного уменьшения квалифицированных учителей до невозможности развивать и внедрять в школах новые методики.

Часть проблемы в том, что белорусские школы финансируются в зависимости от количества работающих в них учителей, в то время как в большинстве стран, это происходит исходя из количества учеников. Это существенно влияет на массу различных вопросов в школе. Хотя в конце прошлого года Совет министров принял решение о расширении пилотного проекта по финансированию детских садов и школ, исходя из количества детей – нормативного финансирования. Такая система будет действовать в детсадах Могилева, Витебска, Гомеля, Лидского и Солигорского районов и в школах более десяти районов и городов. По задумке Совмина, такой подход улучшит эффективность работы учреждений образования.

Ключ к решению: Выступая на «Кастрычніцкам эканамічнам форуме «Основы будущего» старший научный сотрудник в сфере образования Исследовательского центра ЮНИСЕФ «Инноченти» Доминик Ричардсон подчеркивал, что Беларусь тратит достаточно средств на систему образования. В среднем 5% от ВВП. Но если проблемы с финансированием отмечают и работники сферы, и эксперты, то стоит изучить, как же эти деньги распределяются и повысить эффективность финансирования.

Знания на уровне прошлого века

Отрыв школьного и университетского образования от уровня компетенций, которых требует время, и соответственно от рынка труда – эту проблему озвучивают все эксперты. В отечественной школе не формируются нужные компетенции для качественной подготовки к поступлению в вузы, а последние не готовят студентов к тому, чтобы будущие профессионалы соответствовали требованиям компаний и рынка труда.

В школах слабо развивается критическое мышление, важные мыслительные привычки и ценностные установки, которые бы хорошо готовили человека к современному миру. В итоге, выпускники белорусских вузов не могут конкурировать со своими зарубежными коллегами на мировом рынке труда.

Судя по оценкам участников конференции, общество замечает, что качество образования в стране низкое. Очевиден контраст между оценками в школьных аттестатах и результатами, которые абитуриенты показывают на централизованном тестировании. Это говорит о коррумпированности системы оценки в школах и о низком качестве получаемых школьниками знаний. Однако система образования вместо того, чтобы работать над исправлением ошибок школьного обучения, снижает планку качества ЦТ.

— Пока большинство готово эту проблему терпеть, потому что в Беларуси есть еще много мест, куда берут на работу, даже тех, кто ничего не умеет. Хотя процент населения, открыто выражающего недовольство качеством школьного образования, растет, — отмечает модератор, тренер Рады Еўропы Ольга Поддубная.

Наряду со снижением качества обучения происходит инфляция образования. В стране 91% выпускников школ идет в университеты. При этом, согласно исследованию Всемирного банка, страна занимает последнее в регионе по уровню и качеству профессиональных компетенций у выпускников вузов.

В 2018 году белорусы узнают, как выглядит качество отечественного школьного образования на фоне других стран, впервые приняв участие в мониторинге PISA, который проводит Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD). У школьников проверят умение применять на практике языковую, математическую, естественно-научную и компьютерную грамотность. Результаты покажут, насколько знания белорусских школьников соответствуют международным стандартам.

Ключ к решению: Эстония наглядно показывает, что решить проблему качества образования вполне реально. В 2015 году страна была на третьем месте рейтинга PISA в мире и лучшей в Европе. За десять лет, что страна участвует в мониторинге, ее показатели значительно улучшились.

Член правления целевого учреждения «Иннове», бывшая работница эстонского Министерства образования Биргит Лао объясняет этот феномен тем, что власти поняли – единственное, за счет чего страна может двигать экономику – человеческий капитал. «Мы богаты настолько, насколько квалифицированы наши люди», — повторяют лидеры страны. Ведь у Эстонии, как и у Беларуси, нет природных ресурсов или производств, способных обеспечить гражданам безбедную жизнь.

В результате исходно советское школьное образование в Эстонии перекроили полностью. Министерство определило, что должен знать школьник после 3, 6 и 9 классов, а как этого достичь, решают учителя и школы. Педагоги стали больше ориентироваться на потребности, знания и возможности учеников, сближать программы с реальной жизнью. А быть учителем в Эстонии, значит, не только иметь престижную профессию, но и достойную интеллектуального труда зарплату.

Глухая стена между Министерством образования и обществом

Одна из важных проблем, которую отмечали участники дискуссии — нечувствительность Министерства образования к мнению профессионального сообщества и общества в целом.

Образование по законодательству должно регулироваться на государственно-общественной основе. Но как раз общественный компонент в Беларуси сильно проседает. То есть, нет ощутимого давления на систему со стороны родителей, которые бы призывали к улучшению качества образования. Да и учителя, понимая неадекватность некоторых принимаемых руководством сферы мер, как сообщество не имеют никакой силы, способной повлиять на Министерство образования.

Почему учителя боятся быть креативными и самостоятельными?

Законодательство реформируется, и на бумаге принимаются, казалось бы, хорошие решения. Но у общества вызывает вопросы их применение. Например, возможность инклюзивного обучения. На бумаге она существует, но на практике родители часто вынуждены забирать «особенных» детей из интегрированных классов, потому что ни учителя, ни другие родители не готовы к тому, что в классе обучается ребенок с другими потребностями и возможностями.

Ключ к решению: Финская, эстонская и многие другие системы образования основаны на интересах и возможностях учащихся, ориентированы на развитие актуальных для современного общества навыков и компетенций и учитывают потребностей рынка труда. Для изменений в образовании, по опыту этих стран, требуется как минимум три года. Все это время руководство системы имеет возможность выверять свои намерения и обсуждать их с населением и профессиональным сообществом.