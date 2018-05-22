Жители центра Минска победили 22.05.2018, 14:43

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Проект дома «Амкодора» развернули.

Жителям Золотой Горки удалось отстоять свой квартал от грядущего уплотнения. Они собрали более 400 подписей против того, чтобы «Амкодор» вместо общежития на Гикало, 22 строил многоквартирный дом, пишет tut.by. На днях администрация Советского района опубликовала решение архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе Минска: проект был отправлен на доработку.

Весь спор, напомним, разгорелся вокруг двухэтажного общежития на улице Гикало, 22 — здание и участок находятся в постоянном пользовании ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга». Проект дома и парковка к нему возмутили местных жителей, даже тех, кто живет в ближайшей новостройке-высотке по Платонова, 33. Люди были уверены, что уплотнение квартала многоквартирным домом отрицательно скажется на качестве их жизни. Кроме этого, те, кто разбирается в тонкостях ПДП, нашли нарушения и подтверждения им в компетентных источниках.

— В ПДП за 2016-й год новый жилой дом по Гикало, 22а отсутствует. Там лишь предусмотрено сохранение общежития с модернизацией внешнего облика, — говорила при встрече местная активистка Екатерина. — Если вдруг на месте этого общежития в ПДП появляется жилой дом, то вся территория должна быть пересчитана на наличие мест в детских садах, поликлиниках, а также на озелененность. Этого никто не делал.

За время общественного обсуждения, которое проходило с 11 апреля по 5 мая, от местных жителей поступило 4 коллективных обращения, 5 электронных обращений, 1 письменное обращение, 4 письменных обращения (в журнале регистрации замечаний и предложений), говорится в протоколе заседания архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска.

Из документа следует, что архитектурно-градостроительный Совет признал несостоявшимся общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта «Строительство жилого дома со встроенными помещениями и гаражом-стоянкой со сносом общежития по ул. Гикало, 22а».

Учитывая коллективные обращения местных жителей, архитектурно-градостроительный совет рекомендовал проектной организации (ООО «ТивалиПарк») «выполнить на высоком профессиональном уровне архитектурно-планировочную концепцию с учетом размещения и влияния объекта на существующую застройку, с соблюдением нормативного количества парковочных мест, инсоляции, технико-экономических показателей по застройке».

Заказчику ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» градостроительный совет рекомендовал при необходимости повторно обратиться в установленном порядке для организации проведения общественного обсуждения.