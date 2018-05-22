США против российского газа: что выберет ЕС 2 Леонид Бершидский, «Новое Время»

22.05.2018, 14:59

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Фото: dpa

Борьба против «Северного потока-2» набирает обороты.

В прошлый четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп требует от Германии прекратить строительство Северного потока-2. Американский президент назвал это одним из условий торгового соглашения, согласно которой тарифы на сталь и алюминий останутся в Европе неизменными.

США уже длительное время выступают против Северного потока-2, апеллируя к энергетической независимости Европы и потребностям Украины, чья роль в транспортировке российского газа окажется под вопросом после появления нового газопровода. Недавно в США заявили, что существует также вероятность того, что Северный поток-2 позволит России установить в Балтийском море средства подслушивания и наблюдения. Мол, газопровод строят параллельно существующему Северному потоку-1, который Россия запросто может использовать в шпионских целях.

Тем не менее, европейцы давно сомневаются в благородстве мотивов Госдепа. Исходя из положений документа о борьбе с американскими противниками посредством санкций за 2017 год, американская оппозиция Северному потоку-2 полностью соответствует требованиям администрации «отдавать приоритет экспорту энергетических ресурсов США с целью создания новых рабочих мест, помощи союзникам и партнерам, а также усиление внешней политики». По мнению немецких политиков, попытки США приостановить строительство Северного потока-2 являются частью политики увеличения экспорта сжиженного натурального газа, американская доля которого в 2017 году составляла 5%.

Объемы крошечные, поскольку расходы на транспортировку делают американский газ значительно дороже того, что идет с Ближнего Востока. И как минимум на 20% дороже, чем тот, который предоставляет российский Газпром. Но даже если бы вопрос с ценой уладили, Германии нужно, чтобы весь газ шел из одного источника, поскольку страна намерена ликвидировать свои атомные и угольные предприятия.

Канцлер Ангела Меркель осознает, что Северный поток-2 составляет политическую проблему. Несмотря на морское расположение, на газопровод не распространяется энергетическое законодательство ЕС. И в Брюсселе этим изрядно занимаются. Некоторые восточноевропейские страны, особенно Польша, решительно настроены против газопровода, поскольку видят в нем средство усиления влияния России. Кроме того, там помнят свой крайне негативный опыт сотрудничества с Газпромом. По мнению Меркель, самый большой нравственный трюк лежит в плоскости украинского вопроса: обедневшая нация может потерять минимум $2 млрд транзитного сбора. Газпром, как и угрожал накануне, будет обходить Украину и использовать только Северный поток и турецкие газопроводы.

Несколько недель назад Петер Альтмайер, министр экономики Германии, приезжал в Киев и Москву с целью договориться об условиях, позволяющих использовать как Северный поток-2, так и сохранить возможность транзита через Украину. Ничего из переговоров к прессе так и не попало, но обе встречи имели успех. Об этом свидетельствует поездка Меркель в Сочи на встречу с президентом Владимиром Путиным, где тот пообещал продолжать использовать транзит через Украину, «если это будет экономически целесообразно». Такой отход от предыдущей российской территории открывает дорогу для переговоров.

А также выставляет американское вмешательство еще более враждебным и контрпродуктивным: подобные мероприятия бесят немецких и других европейских политиков и отнюдь не делают их более податливыми к переговорам.

«Для меня особенно важно то, что таким образом мы не попадаем в незапланированную и лишенную структуры борьбу на трех, четырех, пяти фронтах вокруг высоких тарифов, тяжелых санкций и взаимного недоверия, – сказал Альтмаер в пятницу на канале ARD TV. – Когда США говорят «Америка прежде всего выдвигает свои экономические интересы на первый план», мы также должны учитывать тот фактор, что европейцы вынуждены защищать свои интересы».

ЕС уже заняли прочную позицию в отношении тарифов Трампа. «Мы не будем вести переговоры с дамокловым мечом, который висит над нашими головами», – сказал президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер. Во время саммита в Софии лидеры ЕС согласились не отступать от своих позиций сохранить ядерное соглашение с Ираном, из которого вышли США. ЕС вводят в действие свой так называемый блокирующий устав, предусматривающий защиту европейских компаний от экстратерриториальный санкций США, которые затронут всех, кто ведет бизнес в Иране.

В дополнение к этим конфликтам, США угрожает санкциями европейским компаниям, связанным с Северным потоком-2, в том числе таким мощным мультинационалам как Royal Dutch Shell, Austria's OMV, France's Engie, Germany's Uniper и Wintershall. И сейчас на стороне Германии даже те чиновники ЕС и национальные лидеры, которые особой любовью к Северному потоку-2 ранее не отличались. Американские санкции не пугают немецкое правительство, а только усиливают сопротивление. «Это еще один груз для трансатлантических отношений», – считает Петер Бейер, чиновник германского МИДа.

Если США действительно волнует вопрос Украины и энергетической безопасности Европы, они должны разрешить Германии и другим европейским партнерам протолкнуть договор между Россией и Украиной. Европейцы достаточно сильно настроены не действовать себе во вред, имея при себе все необходимое для плодотворного сотрудничества с Газпромом, 62% доходов которого поступают из Европы. И европейские страны даже больше заинтересованы в стабильной Украине, чем США: страна находится на границе с ЕС, а ее жители наслаждаются безвизом.

Сама же администрация Трампа, кажется, получает удовольствие от многосторонних диспутов с европейскими партнерами, ожидая, что последние уступят во всех спорных вопросах. И если ЕС часто выглядит слабым и неэффективным, он также может проявить упрямство. И чем больше на них будет давить Трамп, тем больше ему будут сопротивляться.

Леонид Бершидский, «Новое Время»