Впервые в истории главой Нью-Йоркской фондовой биржи стала женщина 22.05.2018, 16:31

Фото: Lehigh University

Нынешний президент биржи Томас Фарли возглавит компанию по целевым слияниям и поглощениям.

Исполнительный директор Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE. 22 мая об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представитель холдинговой компании NYSE Intercontinental Exchange Inc. заявил изданию, что нынешний президент биржи Томас Фарли, занимающий должность с ноября 2013 года, станет главой специализированной компании по целевым слияниям и поглощениям.

Издание отмечает, что за 226 лет существования NYSE биржей ни разу не руководила женщина.

43-летняя Каннингем работает в NYSE с 1994 года. В 2013-м она стала главой отдела управления продажами, а в 2015-м – исполнительным директором биржи.

NYSE основана 17 мая 1792 года. Капитализация рынка акций биржи в 2017 году составила $23 трлн.