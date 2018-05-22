Французские пенсионеры хотят за две недели объехать Беларусь на внедорожнике 2 22.05.2018, 17:57

Во Франции люди на пенсии могут спокойно путешествовать.

Дидье и Араи Ину из французского региона Бретань приехали в Гродно 21 мая на своем внедорожнике Land Rover Defender. Они планируют за две недели проехать вокруг Беларуси, пишет hrodna.life.

Пара путешествует уже более трех месяцев. За это время они посетили многие европейские страны, а даже Алжир и Тунис в северной Африке. В Беларусь французские пенсионеры приехали, так как хотели открыть для себя новую страну.

«Границу Евросоюза с Беларусью мы прошли за 2 часа. Это долго, — отмечает Дидье. — Первый город, где мы остановились — Гродно. Это красивое место, планируем здесь погулять и посмотреть местные достопримечательности. После Гродно поедем на Августовский канал, а после отправимся вокруг Беларуси».

В планах у пары проехать Беларусь за две недели и посетить самые крупные города: Минск, Витебск, Брест и другие.

«Во Франции люди на пенсии могут спокойно путешествовать, вот и мы с женой выбрались. За четыре месяца по Европе мы уже преодолели около 6000 км. В Беларуси мы планируем задержаться на две недели, хотя виза у нас на 30 дней. Мы уже объехали почти всю Европу и Беларусь для нас новая страна. Будем знакомиться. Пока нам все нравится», — добавляет Дидье.

Передвигаются пенсионеры на внедорожнике Land Rover Defender, который специально покупали для путешествий.

«Машина у нас хорошая — британская, но дорогая. У нас в регионе таких очень мало. Нас она удовлетворяет, так как на ней хорошо путешествовать. В этом внедорожнике есть все, что нужно для длинных поездок: двухместная кровать, туалет, душ, плита,

холодильник и другое. Нам не нужны гостиницы», — сказал мужчина.

После Беларуси пара поедет в Польшу, Чехию, Румынию и в другие страны Европы. В июне семья планирует вернуться во Францию.