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Для жильцов общежитий продолжают вводить дополнительную плату

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  • 22.05.2018, 19:37
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Очередным регионом, где ввели дополнительную плату, стала Гродненская область.

Это сказывается на итоговых суммах в жировках, стоимость проживания в общежитиях предприятий и организаций вырастает до 96%. Напомним, в правительство уже обращались профсоюзы, чтобы пересмотреть решение о вводе дополнительной платы для жильцов общежитий, пишет tut.by.

Размер платы за пользование жилыми помещениями в общежитиях определяют исходя из базовой ставки в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц соразмерно общей площади занимаемого жилого помещения. Плата будет прежде всего зависеть от площади и категории общежития.

К первой категории общежитий будут относить те, в которых в блоках есть комнаты, санузел и кухня, ко второй — те, где в блоках есть комнаты и санузел, а кухня общего пользования находится на этаже, к третьей — те, в которых в блоках есть только комнаты, а кухни, санузлы и душевые помещения — общего пользования.

Напомним, с 3 марта плата за пользование жилыми помещениями в общежитиях выросла в Могилевской области, а с 1 апреля — в Витебской.

К примеру, в Могилеве и Бобруйске в общежитиях первой категории (при условии, что есть холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), центральное отопление) — 1,83 рубля за 1 квадратный метр, в других городах и поселках городского типа области — 1,22 рубля, а в других населенных пунктах — 0,49 рубля.

Новый механизм вычисления размера арендной платы для жильцов общежитий ранее ввели в Минске и Минской области (за исключением кампусов учреждений образования).


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