Трамп допустил возможность переноса встречи с Ким Чен Ыном 22.05.2018, 20:05

Дональд Трамп

Cуществует высокая вероятность, что саммит в июне не состоится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная на 12 июня историческая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть отложена.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в Белом доме, передает BBC.

"Если он [саммит] не состоится, возможно, он состоится позже", - заявил Трамп перед переговорами с южнокорейским президентом.

По данным Reuters, существует высокая вероятность, что саммит в июне не состоится.

Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит должен состояться 12 июня в Сингапуре.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп готов отказаться от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.