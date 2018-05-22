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В Минске определили лучшую школу, гимназию и детский сад

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  • 22.05.2018, 21:43
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Конкурс проводится раз в три года.

В Минске определили лучшие учреждения образования 2018 года, сообщает БелТА.

Первое место в номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования» досталось ясли-саду №239, в номинации «Лучшая средняя школа» — школе №4, в номинации «Лучшая гимназия» — гимназии №13. Победителям вручены благодарности, памятные знаки об участии в творческом соревновании, а также сертификат на четыре тысячи рублей для укрепления материально-технической базы.

За значимый вклад в развитие образования, высокий профессионализм и творческую инициативу благодарности и специальные дипломы вручены финалистам и лауреатам конкурса. В частности, отмечены успехи СШ №19 в организации методической работы, гимназии №14 в вопросах поддержки этнокультурного компонента образовательного процесса и сохранения национальной культуры, гимназии №16 в создании условий для творческой самореализации.

Второе место в конкурсе заняли ясли-сад №208, школа №9, гимназия №17, третье место — дошкольный центр развития ребенка №91 «Василек», школа имени Янки Купалы №19 и гимназия №14.

Конкурс проводится раз в три года. Его организатором выступает комитет по образованию Мингорисполкома при поддержке Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Организационно-методическое сопровождение осуществляет Минский городской институт развития образования.


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