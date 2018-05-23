Из Академии управления будут делать «вуз вузов» 10 23.05.2018, 11:47

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Фото: obrazovanie.by

Учебное заведение получит «особый статус».

Академии управления при Лукашенко планируют предоставить особый статус. Об этом сообщила глава администрации правителя Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика, передает БелТА.

— Лукашенко поставил задачу: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз. Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали Лукашенко, и он согласился с нами, — сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Лукашенко хочет раз в полгода бывать в академии, чтобы встречаться с профессорско-преподавательским составом, слушателями и студентами.

Наталья Кочанова обратила внимание, что основная задача академии — готовить высокопрофессиональные, ответственные и инициативные управленческие кадры.

Напомним, больше года назад Лукашенко раскритиковал Академию управления.

— Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу, — говорил диктатор. — Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы. А вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?