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Команда Дерипаски покинула совет директоров РусАла

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  • 24.05.2018, 8:33
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Олег Дерипаска
Фото: tvrain.ru

Отставка произошла из-за наложенных на UС Rusal санкций.

Компания US Rusal объявила об отставке топ-менеджмента, включая уход со своего поста генерального директора Александры Бурико. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Бурико ушла в отставку с 23 мая, говорится в заявлении. Исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин.

В то же время компания объявила, что совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

Их отставка вступает в силу с 28 июня 2018 года.

В заявлении говорится, что с апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, вела постоянный диалог c властями США, пытаясь добиться снятия режима санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Отставки руководителей компании стали частью шагов по обеспечению вывода Rusal из-под действия санкций.

Предприниматель Олег Дерипаска и Rusal были внесены в санкционный список Минфина США 6 апреля 2018 года.

Через несколько дней совет директоров UC Rusal покинули директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор ОНЭКСИМа Даниэль Вольф. До них совет директоров UC Rusal покинули генеральный директор Glencore Айван Глазенберг и независимый директор Филип Лэйдер.

18 мая Олег Дерипаска вышел из состава совета директоров компании En+, крупнейшего акционера UC Rusal. В заявлении En+ говорилось, что совет директоров компании единогласно принял так называемый план Баркера (предложения председателя совета директоров компании Грегори Баркера), направленный на снятие санкций с En+ и ее дочерних компаний. «План Баркера», как уточняет компания, направлен на то, чтобы снизить долю Дерипаски ниже 50% и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов совета, чтобы в новом составе большинство оказалось у независимых директоров.


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