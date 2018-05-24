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Вице-премьер Израиля: Если бы палестинцы прорвались, то жертв было бы больше

  • 24.05.2018, 9:02
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Михаэль Орен
Фото: Anne Mandelbaum

Израильские военные должны будут отчитаться за каждый выстрел

Об этом заявил заместитель премьер-министра Израиля. Михаэль Орен ответил на вопросы в программе DW Conflict Zone.

Ведущий Тим Себастиан поговорил с политиком о недавних столкновениях израильских солдат с палестинцами, ядерной сделке с Ираном и критике ООН.

Комментируя столкновения в секторе Газа, Михаэль Орен заявил, что если бы палестинцы-демонстранты прорвались сквозь границу, то было бы гораздо больше погибших, в том числе и палестинцев. В то же время политик подчеркнул, что израильские военные должны будут отчитаться за каждый выстрел. «Мы ведем учет каждого совершенного выстрела и намерены провести расследование», — заявил заместитель главы израильского правительства.

Что касается ядерной следки с Ираном, о выходе США из которой недавно объявил Дональд Трамп, то Михаэль Орен считает, что опасность заключается именно в соблюдении Тегераном всех условий соглашения. «Если ты — иранец, которому платят десятки миллиардов долларов за эту сделку, которые ты используешь, чтобы распространять терроризм на Ближнем Востоке, то почему бы тебе не придерживаться соглашения?» — отметил израильский политик.

Орен также ответил на критику Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хуссейна, который обвинил Израиль в том, что его власти держат палестинцев «запертыми в ядовитых трущобах с рождения до смерти». Вице-премьер Израиля отверг эти обвинения. «Он не просто не прав, он в корне не прав», — подчеркнул Михаэль Орен.


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