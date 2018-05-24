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Дела в России идут хуже: как реагирует немецкий бизнес

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  • 24.05.2018, 9:48
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Фото: РИА Новости / Михаил Кутузов

Media Markt хочет избавиться от торговой сети в РФ, онлайн-магазины Otto и Quelle закрываются.

До недавних пор многие немецкие компании считали российский рынок чрезвычайно перспективным. Но эти времена прошли - во всяком случае, для инвесторов, сделавших ставку на продолжение покупательского бума в России: ритейлеров и производителей потребительских товаров. Нынешней весной сразу несколько известных компаний из Германии из-за ухудшения финансовых показателей в РФ активно занялись реформированием своего бизнеса. Диапазон выбранных стратегий весьма широк: от ухода с рынка до возвращения к истокам, пишет Немецкая волна.

Media Markt хочет избавиться от торговой сети в РФ

Полностью уйти (после 12 лет работы в России) собирается Media Markt - европейский лидер среди магазинов бытовой электроники и техники, представленный в 14 странах. Акционерное общество Ceconomy, владеющее этим брендом, ведет переговоры о продаже своей сети в РФ российскому конкуренту "М.Видео". Немецкий концерн больше не намерен заниматься в России розничной торговлей, но хотел бы получить долю в "М.Видео" и стать ее миноритарным акционером. Иными словами, превратиться из прямого инвестора в финансового.

Не дожидаясь заключения сделки, сеть Media Markt за два минувших квартала закрыла в России 6 магазинов (примерно каждый десятый), сообщается в опубликованном в середине мая отчете Ceconomy о первом полугодии текущего финансового года. Там же говорится об отрицательных последствиях низкого курса рубля, о падении выручки в РФ и о сомнениях в дальнейшем росте российского ВВП: "Изначально ожидавшееся продолжение в 2018 году умеренно положительного развития экономики поставлено под вопрос введенными в апреле этого года против России санкциями США и связанной с ними девальвацией рубля".

Онлайн-магазины Otto и Quelle закрываются

Частично уходит из России немецкий гигант дистанционной торговли Otto Group. В апреле концерн объявил, что нынешним летом закроет два своих российских онлайн-магазина: otto.ru, вышедший на рынок РФ в 2006 году, и приобретенный в 2009 году quelle.ru. Соответственно, прекратится и посылочная торговля по легендарным еще с советских времен одноименным каталогам.

Решение о ликвидации части бизнеса Otto Group объясняет изменением своей глобальной стратегии и стремлением сосредоточиться на родном немецком рынке. Немалую роль сыграли, безусловно, растущая конкуренция в российском онлайн-ритейле и отмирание, по мере развития интернета, модели классического посылторга на основе каталогов. Однако опрошенные DW эксперты убеждены, что закрытие двух интернет-магазинов в немалой степени связано и со слабостью обвалившегося еще в 2014 году рубля. Из-за этого выросли цены на доставляемые из Германии товары и ухудшились финансовые показатели в России после их пересчета в евро.

От девальвации рубля пострадал и флагманский проект Otto Group в России bonprix.ru, о чем в прошлом году подробно рассказала DW его руководительница. Однако последовательная ставка на покупателей со средним и невысоким уровнями доходов оправдала себя. Во всяком случае, от этого интернет-магазина и его каталога, а также от бренда Witt, немецкий концерн пока отказываться в России не собирается. Кроме того, он намерен развивать дочернюю компанию eSolutions, предоставляющую российским ритейлерам услуги в области логистики, маркетинга и IT. Иными словами, стремится больше заниматься обслуживанием платежеспособного бизнеса (B2B), чем рядовых покупателей (B2C).

Для Adidas Россия больше не приоритетный рынок

Не уходить, но существенно сократить свое присутствие на российском рынке и зависимость от него - такую стратегию избрал производитель спортивной одежды и инвентаряAdidas. И произошло это еще в 2014 году, когда компания под впечатлением обвала рубля и снижения покупательной способности россиян радикально пересмотрела свои очень оптимистические ожидания в отношении рынка РФ.

Ведь в начале этого десятилетия Adidas провозгласила Россию/СНГ одним из трех стратегических регионов для своего бизнеса после Северной Америки и Китая. Число фирменных магазинов, перевалившее к тому времени за 800, планировалось в сжатые сроки довести до 1200. И действительно, в какой-то момент фактически один только российский рынок обеспечивал 10 процентов глобальной выручки немецкого концерна.

Теперь этот показатель снизился до всего лишь 3 процентов, успокаивал акционеров и аналитиков в начале мая глава Adidas датчанин Каспер Рорстед (Kasper Rorsted), делая упор на впечатляющие успехи в США, КНР и Западной Европе. Реагируя на продолжающееся падение платежеспособного спроса в России/СНГ, компания летом прошлого года объявила о закрытии в регионе еще 160 фирменных магазинов. В результате их осталось теперь около 600, коротко письменно сообщила DW пресс-служба компании, но давать интервью о проблемах в РФ отказалась.

Metro Cash & Carry надеется на российский малый бизнес

А вот компания Metro AG не только не собирается закрывать свои магазины Metro Cash & Carry (их 89 в 50 регионах РФ и 1 в Крыму), но даже, наоборот, не исключает открытия новых, сообщила пресс-служба компании в подробных письменных ответах на вопросы DW. И это в ситуации, когда ухудшение финансовых показателей в России в последние год-полтора значительно ускорилось. Однако для Metro AG российский рынок слишком важен, в него вложено уже так много денег, что руководство фирмы просто не может позволить себе отступать, а потому решило "прорываться".

В середине мая компания представила обширный план реорганизации своего российского бизнеса. Суть плана - возвращение к истокам, к модели B2B. Ведь изначальной целевой группой мелкооптовых гипермаркетов Metro Cash & Carry, работающих в 25 странах мира, являются не широкие, а профессиональные покупатели: отели, рестораны, кафе и небольшие магазины. Но в ходе бурной экспансии в России в условиях потребительского бума 2000-х годов компания отошла от первоначальной модели, начала щедро выдавать клиентские карточки далеко не только юридическим лицам - и в результате оказалась втянутой в острейшую конкуренцию с федеральными торговыми сетями.

Теперь Metro AG ищет спасение в возвращении к целенаправленному обслуживанию малого и среднего российского бизнеса. Для этого вводится новая, успешно апробированная на украинском рынке ценовая модель, суть которой DW разъяснила в статье "Metro будет теперь торговать в России, как в Украине".

В то же время пресс-служба признает, что нынешние проблемы компании в России частично связаны с "ухудшившимся положением малых и средних предприятий". Тем самым она косвенно подтверждает выводы статьи DW "По компании Metro ударил кризис среднего класса России". Более того, в письменных ответах впервые содержится указание на то, где именно магазины Metro Cash & Carry сталкиваются сейчас с наибольшими трудностями: "Наш бизнес в некоторых городах Урала, Поволжья, Центральной России и Сибири идет менее успешно, чем в других городах тех же регионов".

Тем не менее в немецкой компании уверены, что "российский рынок, несмотря на нынешние вызовы, по-прежнему имеет большой потенциал для Metro". Основной спецификой деятельности в России пресс-служба называет "геополитическую ситуацию, включая санкционный режим и валютные эффекты". Судя по полученным ответам, в дюссельдорфской штаб-квартире компании особенно обеспокоены угрозой дальнейшей девальвации рубля.


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