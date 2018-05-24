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Как барановичский кузнец открыл свою мастерскую

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  • 24.05.2018, 10:26

Николай Троянович занимается художественной ковкой и мастерит эксклюзивные изделия.

36-летний Николай Троянович – владелец кузнечной мастерской. Он рассказал intex-press.by, каким образом попал в этот бизнес, сколько обучался азам ковки и каким изделием больше всего гордится:

- В детстве с мамой я часто пек печенье и пирожки и мечтал стать поваром. Но после школы поступил в железнодорожный техникум на техника-механика. Затем несколько лет работал слесарем, помощником машиниста, а в 2006 году отец, у которого был свой бизнес, предложил присоединиться к нему.

Отец занимался изготовлением памятников, а также сварочными работами – изготавливал ворота, перила, ограды. Я согласился, но решил заняться художественной ковкой и мастерить эксклюзивные изделия. Я понимал, что такие вещи будут стоить недешево и не каждый сможет себе их позволить. Но был уверен: спрос точно будет.

Брался за любой заказ

Почти год я учился ковке у опытных кузнецов, которые трудились у моего отца. Я наблюдал за тем, как они ковали детали, и пытался повторить. Поначалу делал сварные козырьки, занимался заборами из металлопрофиля. Брался за любой заказ. Я понимал, что прежде мне надо заработать себе имя и уже потом появятся высокооплачиваемые заказы.

В 2011 году отец построил цех площадью 200 кв. м, где можно было заниматься художественной ковкой. На строительство и покупку оборудования мы потратили порядка $70 тысяч. На это пошли все накопления, а также практически все деньги, что мы зарабатывали.

Но мы понимали: арендовать помещение – не выход. Лучше вложить деньги в строительство своего здания, чем ежемесячно платить за аренду, которая будет постоянно повышаться. Самым дорогим из инструментов оказался молот – бэушный обошелся в $2 тысячи.

Три года назад отец передал свой бизнес мне. Отца в городе знали, поэтому развивать дело, имея налаженный бизнес и базу клиентов, мне было гораздо проще, чем если бы я начинал с нуля. Я проанализировал конкурентов, снизил стоимость своих изделий, запустил рекламу. И переключился больше на художественную ковку.

Постоянных клиентов радую подарками

Ко мне обращаются с разными заказами. Кто-то просит сварить простой забор, кто-то желает для дома кованую кровать или рамку для зеркала.

Стоимость изделия зависит от денег, потраченных на материалы, и времени, которое мне понадобилось на выполнение работы. К тому же нужно не только отбить потраченные деньги, но и получить прибыль, чтобы было чем оплачивать налоги, затраты электроэнергии и самому на что-то жить.

Металл для работы закупаю в Барановичах по цене 1700 рублей за тонну. Правда, много металла не беру – лишь столько, сколько требуется на изделие.

Я работаю по упрощенной системе налогообложения, поэтому раз в квартал уплачиваю сумму, которая зависит от полученных доходов за заказы по безналичному расчету. Кроме того, ежемесячно плачу единый налог – 30,4 рубля, независимо, были ли у меня заказы или нет.

Тем, кто впервые заказывает у меня какую-то вещь, я не делаю скидок. А вот постоянных клиентов радую подарками – например, дарю какую-то интерьерную безделушку.

Над самым крупным заказом я трудился полгода – делал для одного клиента перила, забор, ворота и вольер. А вот над изделием, которым я горжусь – кованой композицией «Дзед Мікаш з унучкай», которую мне заказали в Микашевичах – трудился почти два месяца. Сейчас эта скульптура высотой в человеческий рост установлена у Дворца культуры в г. Микашевичи.

«С заказом надо жить и постоянно думать о нем»

Для меня важно делать свою работу качественно. И дело не только в том, что клиенты начнут рекомендовать меня своим друзьям и знакомым. Просто я люблю свое дело и делаю работу так, чтобы нравилось самому.

А чтобы изделие нравилось, с заказом нужно жить и постоянно думать о нем. Когда я изготавливал из металла бревно, то специально рассматривал деревья во дворе, чтобы моя работа выглядела, как настоящее деревянное бревно.

Художественная ковка – это затратный вид деятельности, на ковке особо не разбогатеешь. Заказов – то густо, то пусто. Да и заказывают преимущественно то, что дешевле. Но я считаю, что лучше заниматься любимым делом, чем ежедневно ходить на нелюбимую работу.

В будущем планирую привлечь различных кузнецов, которые будут заниматься определенным видом ковки и делать это профессионально.


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