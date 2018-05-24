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КНДР пригрозила сорвать встречу с Трампом

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  • 24.05.2018, 10:47
коллаж: РБК-Украина

Исторический саммит должен состояться 12 июня в Сингапуре.

КНДР пересмотрит свои планы относительно саммита с участием Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, в случае, если Вашингтон продолжит придерживаться "незаконных и возмутительных действий", сообщает "Новое Время".

Об этом в четверг, 24 мая, заявила заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

"Встретятся ли США с КНДР в зале заседаний или столкнуться с нами в ядерном противостоянии - это полностью зависит от решения и поведения США", - цитирует заявление МИД Yonhapnews.

В Пхеньяне добавили, что "в случае, если США оскорблят нашу добрую волю и продолжат свои незаконные и возмутительные действия, наше верховное руководство пересмотрит свои планы относительно саммита КНДР-США".

Напомним, Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Позже руководство КНДР заявило, что по тем же причинам, встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может не состояться.

Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит двух лидеров должен состояться 12 июня в Сингапуре.


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