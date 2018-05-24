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Умер учредитель белорусской компании «Онега» Сергей Метто

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  • 24.05.2018, 11:07
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Сергей Метто
Фото: Фото: Drivemedia

Бизнесмена не стало на 52-м году жизни.

Сегодня умер крупный белоруский бизнесмен, учредитель компании «Онега» Сергей Метто. Kyky узнал плохие новости от нескольких источников. Бизнесмена не стало на 52-м году жизни.

Сергей Метто учредил компанию по производству чипсов почти 17 лет назад, в интервью он говорил, что попробовал себя в 14 видах бизнеса, и только этот, 15-тый, стал для него успешным. Действительно, компания «Онега» до недавнего времени была одной из самых заметных, прибыльных и креативных на белорусском рынке.

Благодаря ей Метто долгое время (до 2016 года включительно) входил в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Но осенью 2017 года после того, как компания запустила производство в Колодищах, у «Онеги» начались финансовые трудности. Дошло до того, что председатель наблюдательного совета Silvano Fashion Group (который владеет в том числе фабрикой «Милавица») Томас Тоол получил контрольную долю в «Онеге». После этой сделки Сергей фактически перестал общаться с прессой.

У Сергея четверо детей. Мы знаем, что перед смертью он обзвонил друзей и попрощался с близкими. Он тяжело болел – у бизнесмена диагностировали онкологию. Больше подробностей пока нет.


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