Международная следственная группа: Cбивший MH17 «Бук» прибыл из-под Курскa 9 24.05.2018, 13:06

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Фото: Reuters

Cледователи установили составили хронологический путь конвоя из Курска.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Об этом заявил представитель Международной следственной группы на пресс-конференции о результатах расследования, пишет сайт телеканала «Дождь».

Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования «Бука» из Курской области, где базируется 53-я бригада, 23-25 июня 2014 года.

Карта, показанная следователями на пресс-конференции

База 53-й бригады располагается в поселке Маршала Жукова под Курском. Следственная группа установили, что «Бук», сбивший «Боинг» Malaysia Airlines в Донецкой области, вывезли с базы 23 июня. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 единиц военной техники, в том числе шести «Буков».

Следователи проанализировали отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях. Они установили местоположение объекта с каждой фотографии и составили хронологический путь конвоя из Курска. Следователи объяснили обилие фотографий и видео в соцсетях тем, что во время движения конвоя по некоторым дорогам движение по встречной полосе останавливалось.

Отличительные черты «Буков», принадлежащих 53-й бригаде, следователи установили по многочисленным постам в соцсетях, сделанным жителями Старого Оскола в Белгородской области.

Следственная группа отметила, что техника пронумерована трехзначными числами, большинство начинаются с двойки. Это означает, что она принадлежит второму батальону 53-й бригады. Лишь одна военная машина пронумерована тройкой. Следователи составили «отпечатки пальцев» каждого ракетно-зенитного комплекса — его индивидуальные характеристики.