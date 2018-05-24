Лидский активист: Власти испугались лидеров профсоюза РЭП 2 24.05.2018, 15:00

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В Лиде прошла акция солидарности с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом.

Об акции солидарности с лидерами профсоюза РЭП «Радыё Рацыя» рассказали организаторы пикета, члены РЭПа и одновременно лидеры отделения Партии БНФ в Лиде Владимир Крутиков и Сергей Сидоренко:

- Понятно, что этот весь процесс политический. Никаких особых нарушений у них не было. Просто они в свое время вывели много людей и это напугало власть. Монополия власти на общественное движение теряется. У нас есть БРСМ, есть какие-то пенсионеры, какой-то союз женщин и все остальное, которые в купе держит в своих руках Лукашенко.

Лукашенко увидел, что есть люди, которые ведут себя самостоятельно и потому решил основных руководителейпод нож.

Члены профсоюза РЭП из Лиды и местные оппозиционеры подготовили к 8-му июня совместное заявление солидарности с профсоюзными лидерами, где репрессии и их уголовное преследование названы «актами беззакония, запугивания и насилия».

Напомним, Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.