У Путина осталась в запасе всего пара лет 1 Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

24.05.2018, 21:55

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ГЕННАДИЙ ГУДКОВ

Кремль готовит пятую русскую революцию?

На днях — заметная новость. Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга, не стал участвовать в фарсе под названием «ликвидация прямых выборов мэра». Он закрыл позорное заседание местной Думы и подал в отставку. Поступок, достойный уважения и доказывающий, что не все в этой стране — трусливые приспособленцы и жалкие конформисты. Есть и люди со стержнем. Но событие в Екатеринбурге — это не просто протестный демарш мятежного мэра, это знаковое происшествие. Кремль, продолжающий «зачищать» российскую общественную жизнь, тем самым вновь говорит нам: не ждите перемен! Мы «закусили удила» и будем до конца вытаптывать политическую поляну, чтобы там вообще ничего не могло прорасти. БОльшей глупости режима, чем загнание в угол (извините за грамматику) огромного числа активных и ярких людей, которые желают быть не безликими статистами, но настоящими гражданами, и представить сложно. Этот процесс начался, конечно, не сегодня, но событие на Урале произошло сразу после очередных «выборов» нашего уже почти 20 лет несменяемого президента, которому, на мой взгляд, давно пора задуматься над тем, чем же в конечном итоге закончится для народов России его подзатянувшееся царствование.

Репрессии в отношении реальной оппозиции и ее медийная компрометация и маргинализация, последовательное уничтожение всяких легальных возможностей борьбы за власть всегда ведет к радикализации сопротивления действующему режиму: на место политических оппонентов режима встают его непримиримые враги. Между тем, вечной власти не бывает, а способов ее смены в современном мире, где ликвидированы абсолютистские монархии, осталось всего два(!): либо мирные выборы (они мирные, когда они честные), либо свержение. Какой вариант предпочитает Кремль? Неужели четыре(!!!) революции в ХХ веке, которые пережила наша страна, ничему и никого не научили? Видимо, нет, потому что Кремль делает все возможное для реализации второго варианта, загоняя все виды политической борьбы и протестов в угол и надеясь защититься от народа армией всяких ОМОНов и гвардий. Но такая тактика, как показывает исторический опыт, не помогает: авторитарные режимы долго гниют, но быстро разваливаются. Конечно, сегодня еще трудно предсказать, когда и как может произойти крушение режима, но тенденция очевидна.

За прошедшие годы Кремль полностью извратил политический ландшафт страны и изуродовал все правила борьбы за власть, которая сама по себе (борьба за власть) — абсолютно здоровое и очень полезное явление во всем мире, позволяющее сохранить стабильность страны при смене правящих элит. Вообще суть политической борьбы в мире и любом обществе состоит в одном: она придумана ВМЕСТО масштабных гражданских и классовых конфликтов, ведущих к революциям, бунтам и другим опасным столкновениям. Лучше баталии на выборах, чем баррикады на улицах. Но по своей глупости Кремль продолжает сокращать и без того скудные возможности оппозиции вести какую-либо политическую борьбу, даже по совершенно нечестным правилам. На настоящий момент усилиями дуболомов из Кремля практически уничтожены или влачат жалкое существование реальные оппозиционные партии: их не регистрируют, либо отказывают в праве на участии в выборах, либо не допускают на выборы их кандидатов, а также преследуют спонсоров, активистов и т.д. (Для справки: КППФ, ЛДПР и СР никакой оппозицией не являются, просто ворчливые и хорошо прикормленные приживалки при барине). Настоящих же оппозиционных политиков системно «гнобят»: выдавливают на политическую обочину, не допускают до вхождение в законодательные органы, преследуют и всячески маргинализируют. Владимир Рыжков, Борис Немцов (до своей гибели), Илья Пономарев, Дмитрий Гудков, Оксана Дмитриева, Михаил Касьянов, Евгений Ройзман и многие-многие другие яркие оппозиционные политики нагло и цинично выдавлены из политической жизни страны. Тот же Алексей Навальный, объявленный чуть ли не главным врагом Путина, на самом деле неоднократно пытался «играть» по порочным правилам, предложенными путинской «вертикалью»: создавал и регистрировал партию, участвовал в выборах и совершал другие вполне ЛЕГИТИМНЫЕ действия. Что получил в ответ? Репрессии, преследование семьи, административные аресты и поражение в избирательных правах. Стоит ли потом удивляться, что перед Навальным и ему подобными остается открытым только один путь: массовый уличный протест, который будет, безусловно, нарастать по мере продолжения неизбежной деградации режима Путина. Кремль готовит нам пятую русскую революцию?

Если честно, то своей главной политической ошибкой я считаю переоценку интеллектуального потенциала власти. Я достаточно долго (и, как оказалось, ошибочно) полагал, что люди в Кремле и Правительстве обязаны быть достаточно умными и дальновидными, чтобы не делать грубых и глупых ошибок, ведущих всех (и самих себя тоже) к катастрофам, которые можно предвидеть и предотвратить. Конечно, я прекрасно понимал, что доктрина власти — коррупционное обогащение, и в этом состоит главный экономический интерес нынешней правящей чиновничьей номенклатуры. Но, извините за прямоту, даже воровать можно по-разному: с прибылей, а не с убытков или тупо пилить бюджеты. Вот почему я наивно полагал, что Кремль достаточно мудр, чтобы реально просчитывать очевидные политические риски и вовремя включать «предохранительные клапаны». Например, сохранять хотя бы необходимые минимумы демократических свобод, парламентаризма, политической борьбы (пусть даже не очень честной) и возможности вхождения различных политических сил во власть. Необходимые для того, чтобы перегретый пар в «котле» не рванул и не размазал по асфальту тех, кто заварил всю эту кашу.

Дорогие читатели, Кремль (как олицетворение бюрократической номенклатуры) по большому счету глуп, прямолинеен, мелочен и мстителен. Он живет коррупцией и не понимает, что делать со страной. Единственная его забота — это сохранение любой ценой политической власти и борьба за кормовую поляну (здесь он изворотлив и безжалостен. Аресты губернаторов, министров и прочих видных бюрократов — из этой оперы). Там работают неплохие тактики и отвратительные стратеги. Созданная Кремлем система «вертикали власти» полностью себя исчерпала, ввергнув страну в СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС, который не лечится экономическими методами. Система коррупционного «кормления» способна уничтожить самую яркую и полезную инициативу. Лучшее, что может дать народу России очередной срок Путина — стагнацию и медленное гниение всего государства. Мы имеем как раз ту ситуацию (по Марксу), когда политическая надстройка «отвязалась» от экономического базиса, обрела известную самостоятельность и разрушает экономический базис, а вместе с ними — все основы государства. События в Екатеринбурге и Москве (5 мая), «парад» идиотских законопроектов в Госдуме, застой в Правительстве и прочие нападки на остатки демократических свобод лишь подтверждают, что режим не намерен сворачивать с пути, ведущего в никуда. Так что готовьтесь, дорогие соотечественники, к новым испытаниям.

Есть ли выход из этого драматического положения, в которое власть загнала Россию?Только теоретический, посколько в реалистичность разумных действий Кремля я уже не верю. Собственно, у Путина, «победившего» на «выборах», остаются буквально пару лет (а именно до выборов новой Госдумы в 2021), чтобы переломить критическую для него самого ситуацию. Однако для этого нужны серьезные ПОЛИТИЧЕСКИЕ и последующие КОНСТИТУЦИОННЫЕ изменения, на которые он совершенно не готов. Давайте пофантазируем и представим, что на 20-м году своего правления Путин вдруг осознал, что в историю страны он войдет как разрушитель, как правитель, лишивший Россию последнего шанса стать приличным государством. Или даже создавший ситуацию ее территориального распада. В таком случае он должен немедленно начать переговоры со своими критиками о контурах политических реформ. Полагаю, ключевой момент — переход России на парламентскую республику с формированием Правительства на основе мандатов партий, избранных на ЧЕСТНЫХ выборах в 2021 году. Новая Дума нужна еще для изменений Конституции, а именно той ее части, которая описывает формирование системы управления страной. Очень несложно набросать основные тезисы таких изменений. Переход значительной части властных полномочий к полностью избираемому (включая Совет Федерации) Парламенту и назначаемому им Премьер-министру, самоформирование (под контролем Парламента) и становление реально независимого Суда, снятие ограничений и дискриминационных барьеров перед политическими партиями(серьезная переработка законов о выборах), запрет политической цензуры. Безусловно, без освобождения политзаключенных и прекращения репрессий такое соглашение не заработает. Если вдруг это чудо стало бы возможным, Путин мог бы спокойно, заявив о своем уходе в 2024, оставаться ГАРАНТОМ процесса реформ. Более того, он получил бы со стороны общества не только признание, но и гарантии безопасности для представителей нынешнего истеблишмента, не замешанного в кровавых преступлениях. И все! Никаких войн, восстаний и бунтов. Никакого отмщения за украденные годы и разрушенные возможности. Плюс однозначное вхождение нынешнего президента в историю как личности, давшей стране самое главное — новую, прогрессивную систему власти, способную обеспечить ее бурное развитие.

Жаль только, что все это похоже на ненаучную фантастику. А коли так, то впереди у нас совсем другое: суровые времена и тяжкие испытания. Многострадальная Россия останется верна себе: будет в одиночестве брести по острым граблями, разбивая в кровь лоб, как это случалось с ней на протяжении многих веков.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»