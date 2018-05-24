Активисту «Молодого Фронта» назначили превентивный надзор на полгода 1 24.05.2018, 22:07

Владимир Яроменко

Фото: svaboda.org

Поводом стало то, что Владимир Яроменко не отсидел трое суток, которые ему назначили за защиту Куропат.

Молодофронтовцу Владимиру Яроменку назначили превентивный надзор на шесть месяцев. Об этом сообщила в соцсетях его жена Валентина, передает euroradio.fm.

Поводом стало то, что молодофронтовец не отсидел трое суток, которые ему назначили за защиту Куропат в начале 2017 года. Позже Яроменка задержали в рамках дела "Белого легиона", но выпустили без обвинения. Суд за Куропаты проошел в его отсутствие.

Теперь молодофронтовец должен отбыть трехсуточный арест и получит полугодовой превентивный надзор. Он должен находиться дома с 22.00 до 6.00. Сообщается, что за три нарушения ему может грозить заключение.