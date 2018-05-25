Польша заявила о готовности усилить санкции против РФ 1 25.05.2018, 20:56

В МИД Польши ждут от РФ действенных шагов по освобождению оккупированных территорий Украины.

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что готовы усилить санкции против РФ, если с ее стороны не будут проведены действенные шаги по освобождению оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

Представители внешнеполитических ведомств Украины и Польши провели консультации на уровне директоров договорно-правовых департаментов относительно правовых последствий оккупации Крыма.

"МИД Польши подтвердил неизменность своей позиции в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах", – говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что санкции в отношении РФ должны действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины.

В посольстве отметили, что Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провел двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям аннексии Крыма.

Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.