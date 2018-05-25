Индекс паспортов: Беларусь делит одну строчку с Казахстаном и Таиландом 25.05.2018, 22:36

Белорусский паспорт расположился на 64 месте.

Беларусь по итогам первого квартала 2018-го занимает 64-е место в индексе паспортов, который составляется компанией Henley & Partners.

Свежий рейтинг стран мира по уровню свободы передвижения их жителей опубликован на днях. Теперь он обновляется несколько раз в год, говорится в сообщении компании.

В новом рейтинге наше государство делит одну строчку с Казахстаном и Таиландом.

Россия расположилась 47-м месте. Украина перепрыгнула с 44-го на 38-е, Латвия и Литва – с 12-го на 10-е.

На первом же месте впервые за долгое время обосновалась Япония. Жителям этой страны сейчас можно без визы посещать 189 стран и территорий.

На втором месте – Германия, которую и сместила Япония. А на третьем – Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея.

И наоборот, странами с самым низким уровнем свободы передвижения индекс называет Афганистан и Ирак. Их жители могут посетить без визы лишь 30 стран и территорий.

На втором месте с конца – Сирия и Сомали, а на третьем – Пакистан.