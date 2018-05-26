Полезный идиот бывает и банкиром Александр Хоц

26.05.2018, 11:40

Калькулятор финансиста вместо политических мозгов - опасная вещь.

Путин не зря "расшутился" на панели ПЭФ, выступая там с Макроном. Видно, что он был в отличном настроении, пожимая руку французскому президенту. Связи установлены, бизнес заключил свои "взаимовыгодные" сделки, мировая изоляция "страны-изгоя" того и гляди станет прошлым.

Есть, правда, досадные "мелочи" - голодовка Сенцова, обвинение со стороны Нидерландов и Австралии в уничтожении Боинга. Да и "англичанка гадит". Борис Джонсон напомнил: "Кремль полагает, что может действовать безнаказанно. Теперь российское правительство должно ответить за свои действия в связи с крушением MH17".

Впрочем, в сбитом Боинге не было французов, так что для Макрона это - не проблема. Должен ли Путин отвечать за смерть 298 человек, - вопрос не к Франции. В который раз назвав Россию Европой (видимо, вместе с Крымом), Макрон тут же предложил вернуть Путина за стол бывшей "Восьмёрки". Чтобы вместе, в едином порыве, строить с ним европейский дом.

А мы чего ждали? Макрон - банкир, практически без опыта публичной политики. Рейтинг падает, забастовки сотрясают страну. Ради собственного выживания Путин когда-то хватался за оккупацию. Макрон предпочитает хвататься за оккупанта. Ко взаимной выгоде...

Калькуляция (вместо ценностей) - его естественная природа. Так что Путин должен был поставить в церкви не одну свечку, - ему явно подфартило со "вторым Саркози". Тот был для нас полезным идиотом (с коррупционной подоплёкой). Нынешний - поклонник чистогана в чистом виде. "Бизнес - как обычно".

Впрочем, я бы не спешил радоваться свежим контрактам. В 2011 году, на том же самом форуме, Россия уже подписывала "эпохальный" договор на поставку "Мистралей". И где теперь эти планы (не говоря о самих "Мистралях")?

Калькулятор финансиста вместо политических мозгов - опасная вещь. Даже если выгоды очевидны, а морковку держат прямо у вашего носа. Удочка появится потом, - просто вы ее пока не замечаете. Как говорится у французов, такова жизнь.

Александр Хоц, Фейсбук