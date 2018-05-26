22-летний прыгун в высоту побил рекорд Беларуси, державшийся 25 лет 26.05.2018, 12:38

Дмитрий Набоков

Фото: bfla.eu

Дмитрий Набоков покорил планку на высоте 2 метра 36 сантиметров.

На соревнованиях республиканской Универсиады по легкой атлетике в Бресте побит рекорд Беларуси в прыжках в высоту у мужчин, который держался 25 лет, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Автором нового достижения стал 22-летний могилевский спортсмен Дмитрий Набоков, покоривший планку на высоте 2 метра 36 сантиметров.

Предыдущий рекорд страны (2 метра 34 сантиметра) был установлен Андреем Санковичем в мае 1993-го года.

Дмитрий Набоков вышел в сектор, когда планка была поднята на уровень 2,15 и все следующие высоты, включая 2,32, преодолевал с первой попытки. Для покорения рекордной для себя отметки 2,34 спортсмену пришлось выполнить 2 прыжка. Затем в секторе была установлена высота 2,36, которую Дмитрий взял с первой попытки!

После одного неудачного выхода в сектор на отметке 2,40 спортсмен завершил соревнования.

Мировой рекорд в прыжках в высоту равняется 2,45 м и был установлен 27 июля 1993 года кубинцем Хавьером Сотомайором.

Отметим, что Дмитрий Набоков — серебряный призер юниорского чемпионата мира 2015-го года и чемпион Европы среди молодежи 2017-го года. Тренером спортсмена является Владимир Фомичев.

На второй позиции завершил соревнования республиканской Универсиады чемпион Европы среди юниоров 2017-го года Максим Недосеков, который также показал отличный результат, с запасом покорив высоту 2,32.