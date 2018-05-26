«Дело Федынича» как индикатор Михаил Пастухов, «Свободные новости»

26.05.2018, 15:39

Михаил Пастухов

Вся ответственность за несоблюдение прав и свобод лежит на власти.

8 мая руководителю независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и бухгалтеру организации Игорю Комлику было предъявлено окончательное обвинение по части 2 статьи 243 УК. Почему их привлекают к ответственности? При чем здесь профсоюз и право граждан на объединение?

«Дело Федынича» как индикатор

Профсоюзных «боссов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным органов расследования, на зарубежные счета Федынича и Комлика в 2011 году поступили от нерезидентов Беларуси средства на сумму 140 000 евро. В то время это не запрещалось законодательством Беларуси. Но вот налоги в бюджет страны надо платить, по общему правилу, от любых доходов. Согласно расчетам, с вышеуказанной суммы следовало отсчитать государству более 22 тысяч рублей (с учетом деноминации).

Федынич виновным себя не признает и считает, что уголовное дело имеет политический подтекст. По его мнению, главная цель этого дела «...оказать давление на меня как на лидера профсоюза, на профсоюз РЭП и на независимое профсоюзное движение в целом».

Федыничу и Комлику предоставили месяц на ознакомление с материалами уголовного дела, после чего дело будет направлено в суд. По данной статье УК обвиняемым грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

«Дело Федынича» упомянуто здесь в связи с тем, что в Беларуси деятельность неправительственных (некоммерческих) организаций, как мне представляется, серьезно затруднена и находится под жестким контролем соответствующих органов.

Мы имеем право!

В соответствии со ст.36 Конституции каждый имеет право на свободу объединений, то есть на создание политических партий и иных объединений. В реализации этого права официально ограничены судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, органов государственной безопасности, Комитета государственного контроля, военнослужащие. По смыслу закона, они не должны отвлекаться на политическую и иную общественную деятельность.

В Беларуси право граждан на объединение конкретизируется в ряде законов, в том числе: «О профессиональных союзах» от 22 апреля 1992 г. (с изм. и доп.), «О свободе совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 г. (с изм. и доп.), «Об общественных объединениях» от 4 октября 1994 г. (с изм. и доп.), «О политических партиях» от 5 октября 1994 г. (с изм. и доп.).

Министерство юстиции Беларуси ежегодно обнародует статистику о количестве зарегистрированных в стране некоммерческих организаций. Так, по состоянию на 1 января 2018 г. в республике имелось 15 партий, 29 профсоюзов и 2856 общественных объединений (из них 223 международных, 762 республиканских и 1871 местных). В 2017 г. было зарегистрировано 150 новых общественных объединений и 22 фонда (один из них — республиканский).

Казалось бы, можно радоваться за наши успехи в реализации свободы объединений. Все растет как на дрожжах. Тем не менее возникает ряд неудобных вопросов.

Первый: почему с момента издания декрета Лукашенко от 26 января 1999 г. № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений» не было зарегистрировано ни одной политической партии? Инициативная группа по созданию партии «Белорусские христианские демократы» 7 раз (!) направляла документы на регистрацию, и всякий раз чиновники Минюста находили какие-то поводы для отказа.

Второй вопрос: почему правозащитный центр «Весна», добившийся международного признания и участвующий в международных форумах, не может получить регистрации в Беларуси?

Третий вопрос: на каком основании отказали в регистрации организации «Пакт» в августе 2014 г.? Тогда мы собрали более 50 представителей со всей страны, которые обращались в Комитет ООН по правам человека и получили положительные решения по своим жалобам. Тем самым они доказали на международном уровне, что представители власти нарушили их права, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах. Но власти отказались выполнять решения Комитета ООН, ссылаясь на их рекомендательный характер.

В представленных нами документах Минюст указал на ошибку в написании квартиры одного из учредителей и неточность в дате рождения другого учредителя (ошибки появились при наборе текста). Еще одним поводом для отказа в регистрации стало отсутствие копии списка учредителей.

Мы решили судиться с Минюстом в Верховном суде. Как бывалые юристы, мы посмеивались над неуклюжими попытками представителей Минюста оспорить наши доводы. Однако в итоге судья Николай Бобков «присудил победу» Минюсту (1 марта 2018 г. судья Н.Бобков был освобожден от должности «за поступок, несовместимый с государственной службой»).

Нам ничего не оставалось, как защищать свои права дальше, то есть обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека. Она была принята к рассмотрению. Решение по ней пока не вынесено (рассмотрение заявлений занимает 4—5 лет).

На основании изложенного, смею утверждать, что право граждан на объединение в Беларуси реализуется далеко не в полной мере, причем главным образом по причине противодействия со стороны властей.

Как добиться своего права?

Вся ответственность за несоблюдение прав и свобод лежит на власти, то есть на государственных органах, должностных и иных лицах, которым доверено исполнение государственных функций. Они должны нести ответственность, включая уголовную, за действия, нарушающие права граждан.

Что касается обеспечения права на свободу объединения с другими гражданами, то надо лишить Минюст права выдавать разрешение (лицензию) на деятельность партий и других организаций, кроме случаев, прямо оговоренных в части 3 статьи 5 Конституции («...имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды»). Во всех остальных случаях граждане могут обходиться без платных услуг чиновников. Достаточно принести необходимые документы и сказать: «Зарегистрируйте новую партию! Мы хотим победить на будущих выборах!» И все. Если в представленных документах есть какие-то неточности, то пусть чиновники уведомят инициаторов и помогут исправить ошибки. Но они не должны отказать в регистрации партии или организации. Это следует расценить как злоупотребление властью в политических целях.

Уверен, что уведомительный механизм регистрации политических партий и иных объединений будет работать как часы. Тогда же будет поставлен вопрос об исполнении решений Комитета ООН по правам человека. Они должны быть исполнены в полном объеме независимо от сроков давности.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»