Как минчанка 16 дней путешествовала по Испании 26.05.2018, 19:34

Виллы на побережье Коста дель Соль

Источник: tut.by

Еда в супермаркетах Андалусии оказалась во многом дешевле, чем в Беларуси.

Минчанка отправилась в 16-дневное путешествие по южному региону Испании — Андалусии. Главные впечатления: апельсиновые сады, страстное фламенко и белоснежные деревни. Впечатлениями от отдыха Юлия Матузова поделилась с tut.by:

Андалусия — автономная область на юге Испании. Известна она сельскохозяйственными угодьями, живописными горами и средиземноморскими курортами в регионе Costa del Sol.

Источник: tut.by

Также здесь сохранилось мавританское наследие (Андалусия с VIII по XV века принадлежала маврам). Яркой мозаикой, орнаментами и узорчатыми плитками тут украшены, кажется, все «подъезды» и внутренние дворики жилых домов.

Источник: tut.by

В этой части Испании тепло и солнечно круглый год, а летом температура поднимается выше 40 градусов. Чтобы исследовать территории, не изнывая от жары, я отправилась в Андалусию в марте. Местные жители и прогноз погоды уговорили брать с собой летний гардероб, но март в этом году выдался аномально холодным. Температура колебалась от +12 до +20, и нередко шли дожди (а чуть севернее шел снег). Похоже, этот нестабильный месяц может преподнести сюрпризы в любой стране.

Источник: tut.by

Первой пятидневной остановкой в моем путешествии стала Севилья. Добиралась из Варшавы лоукостером Ryanair: в пути чуть менее 4 часов. Жилье — через airbnb, что мне кажется самым интересным вариантом для Европы.

Источник: tut.by

Дружелюбные хозяева-пенсионеры угостили нас местными вкусностями и около 40 минут рассказывали все-все про свой городок. Вышли мы в Севилью уже подготовленными. Кстати, просторная трехкомнатная квартира со всем необходимым, которая находилась в 15 минутах от центра, обошлась в 50 долларов за сутки.

Источник: tut.by

Зачем ехать в Севилью? Если смотрели «Игру Престолов», то в садах здешнего королевского дворца Real Alcázar de Sevilla сняли немало сцен популярного сериала. А если нет, то все равно потратить полдня на достопримечательность стоит обязательно — место невероятное.

Источник: tut.by

Это такой спрятанный за каменными стенами рай: с разгуливающими павлинами, зелеными лабиринтами, цветочными арками, фонтанами и узорчатыми образцами мавританской архитектуры. Alcázar находится в центре города.

Источник: tut.by

Рядом — Севильский кафедральный собор, построенный на месте бывшей мечети. Внутри очень помпезно. Дальше идем в еврейский квартал Santa Cruz. Он манит туристов уютными улочками, где приятно прогуляться, купить сувениры и пообедать под живую музыку. Вечером здесь на нескольких площадках разворачиваются представления фламенко. Я попала на одно из таких в La Casa del Flamenco. Вся команда: два танцора, певец и музыкант с гитарой. Взгляд отвести невозможно. Столько страсти!

Источник: tut.by

Если идти вдоль набережной реки Гвадалквивир, то можно набрести на мавританскую башню Torre del Oro. Со смотровой площадки — вид на город словно с открытки. Неподалеку есть действующая арена для корриды. Не расстроилась, что представления начинаются с апреля, так как не любитель жестоких зрелищ. Но на обзорную экскурсию по арене заглянула. Все-таки она старейшая и одна из самых красивых в Испании.

Сделать пару кадров на память можно также на величественной площади Испании, построенной в 1929 году в неомавританском стиле. Она находится немного в стороне от центра города и соседствует с огромным парком Марии-Луизы.

Источник: tut.by

В Севилье, как сказала хозяйка наших апартаментов, нужно ходить пешком и заглядывать везде, где можно. Случайно можно набрести на очередной роскошный дворец или умиротворенные внутренние дворики с фонтанами.

За необычным и современным же стоит пройти к Metropol Parasol. Это огромная странная скульптурная композиция, которая раскинулась над улицей, как грибы (ее, к слову, так и называют). Под ней — археологический музей, а наверху, на мой взгляд, лучшая обзорная площадка в городе.

Источник: tut.by

Еще одна достопримечательность Севильи, которая преследует повсюду, — апельсиновые деревья. Плоды на них несъедобны, хоть и выглядят очень аппетитно.

Источник: tut.by

Немного о житейском. Еда, к моему удивлению, в супермаркетах Андалусии оказалась во многом дешевле, чем в Беларуси. В кафе тапас (закуски, маленькие порции) — от 2 до 10 евро, стандартные порции — 7−15 евро. Кроме тапас и хамона (сыровяленый мясной окорок) рекомендую попробовать чуррос. Это сладкая обжаренная выпечка из заварного теста. Конечно, в Андалусии никак без морепродуктов: в рыбных лавках Pescaderías по утрам можно найти много интересного.

Источник: tut.by

После насыщенных пяти дней в Севилье мы берем в аренду машину и едем дальше. Дороги в Андалусии потрясающие, а пейзажи за окном (после наших лесов-полей) завораживают.

Источник: tut.by

Отправляемся в Кордову на три дня. Немного истории: во II веке до нашей эры сюда пришли римляне, в 711 году город был завоеван арабами и вернулся под власть христиан только в 1236 году.

Если Севилья — город апельсинов, то Кордова — город цветочных горшков. Они тут повсюду. Разных цветов и размеров горшочки придают уют побеленным домикам.

Источник: tut.by

В таких улицах приятно заблудиться, а местные проводят экскурсии по самым ярким дворикам.

Источник: tut.by

Здорово провести час-полтора в Palacio de Viana, где один весенний сад плавно перетекает в другой. Все в традициях Андалусии: цветущие деревья, зеленые лабиринты, скульптуры, фонтаны, арки. Такие сады здесь необходимы, чтобы укрыться от знойного палящего солнца.

Но в Кордову приезжают не только чтобы походить по садам и полюбоваться на цветочные горшки. Главная достопримечательность — La Mezquita. Место удивительное: арабы построили в 8 веке огромную мечеть (в Средневековье была второй по величине в мире), а после Реконкисты испанцы решили не разрушать такую красоту, а преобразовать мусульманский храм в римско-католический собор. Смесь стилей потрясает. Кордова — город пусть и небольшой, но внимания заслуживает.

Источник: tut.by

Пора и на побережье ехать. Пусть погода явно не для загорания и купания, море есть море. Поселились в небольшом курортном городке Бенальмадена в двухкомнатной квартире с видом на Средиземное море (60 долларов в сутки).

Сам город запал в душу не сильно: место исключительно для туристов. Сувенирные лавки с завышенными ценами, кафе с кухней какой угодно, но не испанской.

Источник: tut.by

Поэтому большую часть времени каталась по ближайшим населенным пунктам, а вечер проводила за ужином в кафе на побережье. Из достопримечательностей в Бенальмадене: море, парк бабочек, Puebla (более интересная и старая часть Бенальмадены, где живут местные), замок, парк, порт с дорогими яхтами. Правда, попрощался со мной курорт тепло, температурой в +25. Поваляться на пляже напоследок удалось.

Источник: tut.by

От Бенальмадены всего 14 километров до Малаги. Этот город будет поинтереснее. Очень живописный: горы, море, архитектура эпохи Ренессанса. Понимаю многочисленных британских пенсионеров, купивших здесь недвижимость. Пить сангрию на уютном балконе с видом на Средиземное море — это ли не идеальная старость? Да и сама Малага современная, чистая, интересная. Здесь, например, находится музей художника Пабло Пикассо (Малага — его родина), а со смотровой площадки Castillo de Gibralfaro открывается потрясающий вид на город, море и порт.

Источник: tut.by

Одним из самых впечатляющих моментов в путешествии стала поездка в небольшие города, расположенные в горах. Двухчасовая дорога по серпантину пролетела незаметно. Дух захватывало на крутых поворотах, но пейзажи за окном захватывали больше. Яркие зеленые холмы, как с заставки Windows, бесконечные оливковые рощи, горные реки, озера, Средиземное море с высоты 1000 метров. Вау!

Источник: tut.by

Так и доехала до города Ронда — древнего, белоснежного и построенного на высоте 700 метров. Самое удивительное здесь мост, соединяющий новую и старую часть города над бесконечной пропастью с водопадами. Сумасшедший вид из окна у ребят, которые живут на самом обрыве.

Источник: tut.by

Едем дальше. Сетениль-де-лас-Бодегас. Городок на 2000 жителей, привлекающий еще столько же туристов своими домами прямо в скалах. Сидишь в кафе, а над головой нависает громадная каменная глыба. Что-то нереальное и потрясающее.

Источник: tut.by

Набралась впечатлений — и обратно по серпантину к морю. Спускаться было не волнительно. Только страшно красиво.

Испания в очередной раз порадовала. В Андалусии чисто, спокойно, живописно, а люди приветливы и гостеприимны. К посещению рекомендую.