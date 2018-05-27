История с «Буком» была концом западного сочувствия российскому вранью 12 27.05.2018, 11:07

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На этот раз не помогли даже «полезные идиоты».

После международного расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17, которое ответило на вопрос, откуда взялся сбивший его зенитно-ракетный комплекс "Бук", Россия не сможет доказать свою непричастность к происходящему на Донбассе. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила российский публицист Юлия Латынина.

"Вся история с "Буком" была концом нашего дискурса о том, что мы не причастны к тому, что происходит на Донбассе, и вообще она была, заметим, концом западного сочувствия российскому вранью", – заявила она.

"В истории с "Буком", действительно, всё было ясно в общих чертах с самого начала, с того момента, когда Стрелков на своем блоге в стиле ликующей обезьяны с гранатометом опубликовал торжествующий пост про то, что "птичкопад" и "просили же мы не летать над нашей территорией".

И было ясно, что это не может быть обезьяна с гранатометом, потому что "Бук" в отличие от какого-нибудь "Стингера", которым можно научиться пользоваться даже афганского моджахеда, это серьезная установка. Это машина, которая требует профессиональных операторов. И этими профессиональными операторами могли быть только российские солдаты.

Еще раз повторяю, что всё это было ясно примерно с того самого момента, когда Гиркин испустил эту свою ликующую фразу. Теперь мы имеем уже не примерное представление, теперь мы имеем стопроцентное представление. У нас воссоздан путь этого "Бука", как английские следователи воссоздали путь полония: каким самолетом его привезли, в каком гостиничном номере Ковтун и Луговой разливали его по чайнику, куда бросали полотенце и так далее.

И кроме этого, я обращаю ваше внимание, что очень сильная вещь, которая впервые опубликована – дело в том, что там объединенная следственная группа представила обломки зенитной ракеты, а на обломках – шильдик с индивидуальным номером, то есть, грубо говоря, паспорт. Получается, что преступник забыл паспорт на месте преступления, а поскольку по паспорту ясно, какая ракета и откуда приехала, то теперь всё, что достаточно сделать российскому Генеральному штабу – это показать бумаги, каким образом все-таки эта ракета… жизненный путь, и как она была утилизирована.

И пожалуй, одна вещь, которую я хочу заметить по поводу этой истории – это как раз вернуться к стратегии Кремля в Украине и не только в Украине – стратегии уменьшения ответственности, которая, на самом деле, приводит к уменьшению контроля. Потому что Кремль везде во всех своих войнах, во всех своих гибридных войнах, я бы сказала, он устраивает таким образом, что они меньше напоминают войны и больше – спецоперации. У него всегда кто-то фронтирует – вот эти самые шахтеры и трактористы. Ему всегда важно, чтобы в последний момент можно было отвертеться и сказать: "Это не мы".

И в данном случае проблема заключается в том, что как только вы утрачиваете хотя бы частично монополию на насилие, вы так же утрачиваете контроль. И в чем проблема истории с "Буком"? Если бы этот "Бук", действительно, завезли в полном комплекте и если бы им оперировала военная структура от и до, если бы там была нормальная система, нормальная структура военного командования, то там бы к этому "Буку" была нормальная радарная машина.

У этой отдельной машины, пусковой установки тоже есть радар, который тоже может следить за целью, собственно, вот он и следил. Но обычно в комплект полагается еще одна радарная машина, которая, действительно, может установить, что это за цель и можно понять, что это не украинский транспорт, который они собирались сбивать. Вот если бы эта техника применялась не в окружении обезьян с гранатометом, если бы ей командовали не какие-то странные люди, которые не вели нормальной войны, то этого бы не произошло, то поняли, что это самолет малайзийский.

"Было большое количество полезных идиотов или совсем не идиотов, но полезных людей, которые начали рассказывать, что вот это Мишико (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. – прим.) – что он совершил агрессию, что он напал на мирно спящий Цхинвали. Даже про Крым что-то там говорили. Находились отдельные политики, которые за красивые глаза или за большие деньги говорили, что "смотрите, там украинские фашисты захватили власть, Россия спасала", – отметила журналистка.

Она считает, что после применения "Бука" на Донбассе со стороны РФ было "бесконечное вранье".

"Boeing, но не "Бук". "Бук", но не наш. Наш, но не мы. И вот, пожалуйста, вам еще диспетчера испанского, который оказался потом испанским мошенником, и вот вам, пожалуйста, снимок самый натуральный, на котором виден Boeing размером в два километра, и вот вам, пожалуйста, признание украинского пилота, который сбивал этот самый украинский самолет, – вот эта система бесконечного вранья отстреливается, как тепловые ловушки, для того, чтобы спутать человека", – считает Латынина.