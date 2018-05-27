Позиции России слабеют 2 Александр Обухович

27.05.2018, 14:08

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Что делать постсоветским странам?

Похоже, Россия в ближайшее время определится с политикой относительно стран постсоветского пространства. К этому ее подталкивает и обострившееся противостояние с Западом, и невнятное развитие ЕАЭС, и потребности собственного экономического развития. Внутренний рынок России для скачка в развитии слишком мал, на внешние пробиваться и долго, и трудно.

Да и обозначившаяся в мировой экономике тенденция к формированию относительно замкнутых экономических блоков, ни в один из которых Россия не вписывается, требует от Кремля как-то определяться.

Вообще, политика России относительно стран постсоветского пространства с начала 90-х гг. базировалась на идее ее «особых интересов». Причем содержание этих самых «особых интересов» все время менялось.

Оставим в стороне гуманитарные и общеполитические вопросы, по ним особенных проблем, кроме демагогии, и не возникало. Националистические движения всюду носили маргинальный характер и выползали на авансцену только тогда, когда это кому-то требовалось совсем в других, большей частью внутриполитических, целях.

В начале 90-х гг. Кремль видел Россию в формируемом Pax Americana в роли доверенного управляющего регионом. Но не только Запад категорически не согласился с такой ролью России, но и постсоветские страны, кто - втихую, кто - открыто, такому патронажу сопротивлялись.

Проблема оказалась в том, что Россия в стратегическом плане ничего не могла предложить другим постсоветским странам. Да, важно было им иметь и допуск к получению свободно конвертируемой валюты за рубли, и льготный допуск на российский рынок, и энергоносители подешевле. Но все это были временные, тактические блага, дальше-то что?

В 2000-е гг. шел процесс консолидации самой России, и Кремлю, строго говоря, было не до проблем соседей. Но процесс затронул только внутриполитическую и административную сферы, экономика России продолжала деградировать, что маскировалось притоком природной ренты. Безмерно усилилась роль государства, сложились контуры государственно-олигархического капитализма, который царит в России и поныне. В части политики в отношении постсоветских стран Россия пыталась купить их лояльность и снижением цен на энергоносители, и кредитами, и политической поддержкой.

Разбухший на базе роста природной ренты российский торгово-финансовый капитал хлынул в постсоветские страны. В торговлю, спекуляции, недвижимость, логистику. Как раз туда, где местный капитал мог бы и сам справиться. Но у россиян и возможностей было побольше, и на коррупцию они шли легко, задавливая местных конкурентов.

Одновременно под приток природной ренты на рынок постсоветских стран хлынули товары не только с Запада, но и из Китая, Кореи, Турции. Главным образом через Россию, обогащая ее торговый капитал. Не оставляя свободных ниш для развития местной промышленности. Ни в России, ни в других постсоветских странах.

Процесс усугубила поддержка Кремлем социально-политической стабильности в постсоветских странах, на деле оказавшейся поддержкой захвата власти в них сильно криминализировавшейся местной бюрократией, которая за годы независимости заметно деградировала. Убогость этой «элиты», способной лишь манипулировать финансовыми потоками и недвижимостью, подтверждается ее неспособностью создать мало-мальски устойчивую экономику.

И вот грянул кризис. В котором мы барахтаемся и сегодня. И что же мы имеем на постсоветском пространстве?

Имеем Россию. Которая пытается позиционировать себя как наследница СССР. Тщится представить себя на мировой арене как центр силы, сравнимый с Китаем и США. Накопила запасы ЗВР, в определенной степени на советской базе восстановила военный потенциал. Но ее экономика слишком мала.

Страна полностью провалила остро необходимую стране реиндустриализацию, превратилась в поставщика на Запад сырья и подготовленных кадров. Стала мировым лидером по доле торговли в ВВП. В стране царствует торгово-финансовый капитал, что до добра еще никого не доводило. Поскольку он активно противодействует развитию реального сектора: импорт выгоднее.

Имеем группу стран постсоветского пространства. Разной политической ориентации, с разной структурой экономики, но с общей тенденцией развития - в сторону от России. Советское наследство в индустрии проела не только Россия, но и все остальные постсоветские страны. Россия и частично Казахстан с Азербайджаном компенсировали потери ростом природной ренты. Но притока природной ренты и им уже недостаточно, чтобы вывести их на траекторию развития. Остальным еще хуже.

Деиндустриализация стала главной проблемой для всех постсоветских стран. Внутренних источников инвестиций в достаточном объеме нет ни у кого. Нет их и в России. Балтия ищет источники в ЕС, Грузия, Молдова и Украина пытаются продать политические услуги Западу за инвестиции, Азербайджан надеется на помощь Турции и арабов, Средняя Азия видит свои шансы в сотрудничестве с Китаем. Позиции России объективно слабеют по всему постсоветскому пространству.

Проблема и в том, что правящие элиты постсоветских стран не видят стратегии России. Сегодня «наши западные друзья помогут», завтра - санкции и контрсанкции, сегодня - свободный доступ на российский рынок, завтра - поддержка своих производителей в ущерб союзникам и т.д. Сама Россия, без шлейфа союзных стран, слишком слаба, чтобы претендовать на самостоятельную роль в мировой экономике.

А что Россия может предложить своим союзникам? Инвестиции? Так они нужны в самой России, да и нет никаких механизмов их мобилизации и реализации. Доступ на российский рынок? Так устаревшая индустрия постсоветских стран и там проигрывает в конкуренции не только Западу и Китаю, но и российским предприятиям.

Вот и остается у России единственный якорек для привязки постсоветских стран: -поддержка там имеющихся элит, пусть и самых одиозных. Дать им гарантии от «цветных революций», которые ни Китай, ни Запад не только не могут, но и не захотят давать. Небольших кредитов и скидок в ценах на энергоносители хватит, чтобы их содержать. Но ладно «элиты», самим постсоветским странам в сложившихся условиях что делать?

Александр Обухович, «БелГазета»