В Беларуси пособие по безработице сократили до $14 1 27.05.2018, 14:38

Что можно купить за эти деньги.

Средний размер пособия на одного безработного в апреле сократилось до 27,5 рубля. Эта сумма составляет 13,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Месяцем ранее среднее пособие по безработице было на уровне 28,08 рубля. Tut.by посмотрел, что можно купить на эту сумму.

На 25,5 рубля можно купить, к примеру, 2,3 килограмма бескостной говядины или 2,9 килограмма бескостной свинины, 4 килограмма вареной колбасы высшего сорта, около 21 литра пастеризованного молока, около 15 килограммов гречки, около 34 килограммов картофеля, около 30 килограммов моркови. Расчеты мы произвели по средним ценам по стране в апреле этого года, которые приводит Белстат.

На эти деньги можно около 9 раз пообедать в столовой. По данным Белстата, обед в столовой из 4 блюд обойдется в 3 рубля.

Напомним, что в нашей стране безработным грозит «тунеядский налог». 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.