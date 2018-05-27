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Чулпан Хаматова поддержала Серебренникова и Сенцова

  • 27.05.2018, 14:51

Российская актриса вступилась за находящихся в заключении режиссеров.

Актриса Чулпан Хаматова высказала слова поддержки адрес художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова и украинского режиссера Олега Сенцова. Выступая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными. Она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе. Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство", сообщает "Радио Свобода".

Актер театра и кино Вениамин Смехов, выступивший в завершение вечера, поддержал Хаматову. Он напомнил, что работал с Серебренниковым.

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Все, кроме Масляевой, свою вину не признают.

Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в аннексированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов – Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы. Обвинения Сенцов и Кольченко отвергают. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.


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