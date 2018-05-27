Десятки тысяч демонстрантов выступили в Берлине против правых популистов 1 27.05.2018, 17:12

Фото: DPA

Акцию поддержали представители «Левой партии» и «зеленых».

В столице ФРГ в воскресенье, 27 мая, состоялись три демонстрации противников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Организатором мероприятий выступил альянс "Остановите ненависть - остановите АдГ", передает DW.

По информации организаторов, в демонстрации у здания Рейхстага участвовали свыше двадцати тысяч человек. Ранее об участии в акции заявили представители профсоюзов, "Левой партии" и "зеленых".

В свою очередь, правые популисты в воскресенье также устроили демонстрацию. По данным полиции, в акции, прошедшей в районе центрального вокзала Берлина, приняли участие более пяти тысяч человек. Порядок на мероприятиях обеспечивали около 2 тысяч полицейских.

В вышедшей в этот же день в издании Bild am Sonntag статье генерального секретаря Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр содержится жесткая критика деятельности правых популистов. Политики АдГ утверждают, что они защищают еврейскую жизнь в Германии. На самом деле они принесли в бундестаг и земельные парламенты антисемитизм, указала она.