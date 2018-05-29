На суде против журналистов в Могилеве два десятка человек покинули зал в знак протеста 1 29.05.2018, 14:41

Алина Скребунова

Фото: svaboda.org

Алина Скребунова и Евгений Глушков заявили недоверие суду.

В Могилеве журналисты-фрилансеры Алина Скребунова и Евгений Глушков, которых обвиняют в сотрудничестве с телеканалом «Белсат», в знак протеста покинули зал суда, передает «Радыё Свабода».

Журналисты заявили недоверие суду по причине того, что судья Татьяна Костюк, которая рассматривает дело, полгода назад уже выносила обвинительный приговор по аналогичному делу за «нарушение законодательства» о средствах массовой информации (2-я часть статьи 22.9). 14 ноября 2017 года она наказала Скребунову за «незаконное изготовление продукции СМИ» на 690 рублей (30 базовых величин).

На этот раз Алине Скребуновой и Евгению Глушкова, согласно материалам дела, инкриминируется «участие в незаконном изготовлении продукции СМИ». Оба, как следует из административных протоколов, сделали для телеканала «Белсат» два сюжета. Один - о выселении жильцов из дома, который длительное время был предметом судебного спора. Второй - про обстоятельства смерти главы холдинга «Купаловская» Дмитрия Василевского.

Евгений Глушков

Журналисты объяснили недоверие суду тем, что судья заинтересована в обвинительном приговоре, поскольку оправдательный будет противоречить прежнему ее решению.

Татьяна Костюк не усмотрела в доводах обвиняемых, того, что она имеет личную заинтересованность в рассмотрении административного дела и ходатайство не позволила.

После того, как Алине Скребуновой не удалось обратиться к суду с ходатайством про фото и видеосъемку процесса, обвиняемые покинули зал. Вслед за ними вышли и два десятка человек, которые пришли в суд поддержать журналистов.

Алина Скребунова

«Татьяна Костюк выполняет политический заказ, она примет нужное решение. Вчера она мне не хотела давать дело на ознакомление. Сегодня же заявила, что не помнит, что выносила мне обвинительный приговор. Разумеется, судья рассмотрит дело и без нас и даст максимальное наказание за то, что покинули суд», - прокомментировала ситуацию Алина Скребунова.

Могилевские журналисты связывают преследование с общей волной репрессий в Беларуси против тех, кого обвиняют в сотрудничестве с телеканалом «Белсат».

21 мая Алину Скребунову в подъезде ее дома задержали два «человека в штатском» и без объяснения, как утверждает журналистка, насильно затащили в машину и отвезли в Ленинский отдел милиции, где вручили повестку явиться в этот же отдел.