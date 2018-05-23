КГБ приказало наказать могилевских журналистов? 4 23.05.2018, 16:35

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В отношении фрилансеров Алины Скребуновой и Евгения Глушкова возбуждено сразу два административных процесса.

23 мая фрилансеры Алина Скребунова и Евгений Глушков, которых милиция подозревает в «незаконном изготовлении продукции» СМИ для телеканала БелСАТ, явились на опрос в Ленинский РОВД, сообщает могилевская «Весна». Перед этим Скребунова направила руководству райотдела две жалобы на действия сотрудников:

— Первая моя жалоба касалось инцидента на выходных, когда неизвестные люди, представившиеся сотрудниками милиции, ломились ко мне в квартиру, когда меня там не было и опрашивали соседей насчет меня. Вторая жалоба касается задержания в понедельник, 21 мая. Тогда я предварительно разговаривала с участковым и мы договорились, что он перезвонит мне во вторник. Однако меня схватили в темном подъезде, вели себя по-хамски, что никак не соотносится с органами правопорядка. К тому же я хочу узнать, почему второй человек, который задерживал меня с участковым Морозовым, не представился, — рассказала Скребунова.

Старший участковый инспектор Ленинского РОВД Руслан Морозов опросил Скребунову по поводу видеосюжета о выселении людей из домов по улицам Заслонова и Строителей. Он сразу составил протокол административного правонарушения. Единственным доказательством вины Алины, по её словам, являются показания свидетелей, которые якобы опознали её по фото:

— Причем одна из них не смогла разобрать, я ли изображена на снимке. Изображение не похоже на меня, как я выгляжу в жизни. Я считаю, что милиция просто приходит и заявляет, что на фото – Скребунова и что от людей нужно только сказать это, — прокомментировала Алина.

Милиционер сказал, что девушке нужно 29 мая позвонить в суд Ленинского района насчет возможного судебного процесса. Скребунову также хотел опросить замначальника отдела охраны правопорядка из Шклова Виталий Бугаев. Его интересовал сюжет на БелСАТ про самоубийство руководителя агропромкомплекса «Купаловское» Дмитрия Василевского. Скребунова отказалась с ним разговаривать, сославшись на плохое самочувствие. Опрос ждет её в десять утра в пятницу, 25 мая.

По этим же двум сюжетам составили протокол за незаконное изготовление продукции СМИ для БелСАТ на Евгения Глушкова. Причем в милиции ему намекнули на то, что дело инициировано Комитетом государственной безопасности:

— Руслан Морозов, участковый, словно извинялся за то, что он ведет это дело. Мы поговорили и он дал понять, что все начало КГБ, — рассказал Глушков.

К версии про участие КГБ склоняется и Скребунова:

— Мне прямо никто ничего не говорил, конечно. Но очевидно, что это дело нужно не свидетелям и не милиционерам. На них просто надавили кураторы из КГБ. И я уверена что тот, второй человек, который меня задерживал и не представился, имеет отношение именно к Комитету госбезопасности.

Правозащитник Борис Бухель, который сопровождает это дело, считает, что это – беспредел.

— Очевидно, что это политический заказ. В неформальной обстановке милиционеры признают, что им лишняя работа не нужна и все спускает КГБ. Один журналист не может быть нарушителем – изготавливать продукцию СМИ может только редакция, а не конкретный корреспондент, — уверен правозащитник.