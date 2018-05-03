За чей счет банкет? 3.05.2018, 9:03

Чиновники продолжают разбазаривать бюджет.

«Мебель из слоновой кости, золотой патины и велюра. Люстры, фонтан и вип-туалеты за $600 тысяч», - все это не страницы светской хроники о жизни представителей списка Forbes, а размещенные белорусскими чиновниками тендеры на госзакупки.

«Овальный зал», где «совсем» недавно Лукашенко выступал с так называемым «посланием к народу и парламенту», решили отремонтировать за $2,5 миллиона. Ремонт здания Верховного суда обойдется налогоплательщикам в $600 тысяч. Мебель для Гомельского облисполкома – еще в полсотни тысяч тысяч долларов.

Как простые белорусы реагируют на желание чиновников жить в роскоши cайт Сharter97.org расспросил у представителя Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктора Марчика:

- Красиво жить не запретишь, но тут вопрос стоит по-другому: за чей счет банкет? Наблюдается просто ужасная тенденция. Что за тяга к роскоши? Мы живем в центре Европы, а у белорусских чиновников дурные замашки придворных из дворцов восточных падишахов.

Лукашенко говорит, что кризиса нет, кормит нас красивыми обещаниями, рисует круглые сумммы в американской валюте. Когда смотришь на дома чиновников, «депутатов», приближенных к диктатору - также закрадывается сомнение в том, есть ли кризис в стране. Зазеркалье какое-то получается. Многоэтажные коттеджи в Дроздах, дорогие автомобили, но за высокими заборами «минской Рублевки» - настоящая жизнь. Бабушка с нищенской пенсией, «тунеядец», которому нужно кормить семью, доведенные до ручки предприниматели.

Не удивляюсь, что Лукашенко селит своих приближенных в специальной резервации, подальше от простых людей. Может он делает это для того, чтобы не травмировать психику чиновников? А то получится как в древней индийской легенде про принца Гаутаму, который всю жизнь прожил за стенами дворца и никогда не видел страдания людей, а увидев - навсегда покинул «запретный город».

Увидят наши «гаутамы» из Дроздов проблемы белорусского народа - и уйдут в отставку. Будет Лукашенко в «овальном зале» сам с собой разговаривать.

А если серьезно, то у меня нет иллюзий по отношению наших чиновников. Подобные госзакупки - верх цинизма и криводушия.

- Почему наши чиновники позволяют себе то, что не позволяют себе европейские. К примеру, депутатам Cейма Польши решили урезать зарплаты на 20%, а кабинет министров решил вернуть премиальные за 2017 год.

- Не стоит сравнивать избранных народом депутатов и назначенцев, поставленных «верховным».

Несколько лет назад я обращался к «депутатам» с предложением перечислить часть своей зарплаты детям, которые нуждаются в лечении. Открываешь газеты, включаешь телевизор - повсюду мольбы о помощи. Кому-то нужен фонтан в здании Верховного суда, а кто-то ищет деньги на операцию для ребенка.

Знаете, в европейских странах политики также грешат популизмом, пытаются показаться себя с лучшей стороны. Но ведь наши властимущие даже не стараются завоевать популярность и голоса людей. Знают, что все зависит не от избирателей, а от того, как они себя презентуют среди вышестоящих чинов. Не удивляюсь тому, что у нас люди не интересуются политикой и бойкотируют фарс под названием «выборы».

- Могут ли последние события в мире, к примеру в Армении, заставить чиновников задуматься о том, что их власть не вечна?

- У них короткая память, а история этого не прощает. Можно привести простой пример, который характеризует наших управленцев: декрет о «тунеядцах», вызвавший протесты в прошлом году. Казалось бы, «не зашел» закон - отменили, извинились перед людьми и живем дальше. Нет же, вернули, испытывают терпение простых людей. Наши назначенцы пилят сук, на котором сидят.

Хотелось бы напомнить белорусским чиновникам еще один пример: жизнь румынского диктатора Чаушеску, жена которого каждую неделю летала в Париж к парикмахеру на личном самолете, а лабрадору диктатора доставляли корм дипломатический почтой из Великобритании.

Румынскому народу заявляли: нужно «затянуть пояса», чтобы вернуть внешний долг, переходим на режим жесткой экономии. Доходило до того, что отопление среди зимы выключали. Как закончилось правление румынского диктатора - ни для кого не секрет.

Знаете, я бы вместо люстр и золотых унитазов, купил бы нашим чиновникам хорошие учебники по истории, тогда бы ни в одной «светлой голове» не возникло желания пировать во время чумы. А белорусский народ еще о себе заявит. Всему есть свой предел.