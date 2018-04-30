В Польше депутатам парламента урежут зарплаты 1 30.04.2018, 16:56

Законопроект «Право и справедливости» предусматривает снижение вознаграждений депутатов Сейма и Сената на 20%.

На повестке дня сегодняшнего заседания Комиссии Сейма по вопросам парламентского устава – первое чтение подготовленного и предложенного правящей партией «Право и справедливость» (ПиС) проекта обновления закона о конституционно-правовом статусе депутата парламента, его правах и обязанностях, передает «Радио Польша».

Проект предусматривает снижение вознаграждений депутатов Сейма и Сената на 20%.

Об изменениях в принципах вознаграждения членов парламента еще в начале апреля говорил председатель ПиС Ярослав Качиньский.