В Польше депутатам парламента урежут зарплаты

В Польше депутатам парламента урежут зарплаты1
- 30.04.2018, 16:56
Законопроект «Право и справедливости» предусматривает снижение вознаграждений депутатов Сейма и Сената на 20%.
На повестке дня сегодняшнего заседания Комиссии Сейма по вопросам парламентского устава – первое чтение подготовленного и предложенного правящей партией «Право и справедливость» (ПиС) проекта обновления закона о конституционно-правовом статусе депутата парламента, его правах и обязанностях, передает «Радио Польша».
Проект предусматривает снижение вознаграждений депутатов Сейма и Сената на 20%.
Об изменениях в принципах вознаграждения членов парламента еще в начале апреля говорил председатель ПиС Ярослав Качиньский.