Украина получит от Италии системы ПВО SAMP/T 3.05.2024, 14:02

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И артиллерию.

Правительство Италии собирается утвердить 9-й пакет военной помощи для Украины до саммита «Группы семи» 13 июня. В него войдет система ПВО SAMP/T.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

Новый пакет помощи также будет включать артиллерию.

По данным источников издания, против выступает «Лига» Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.