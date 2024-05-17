закрыть
17 мая 2024, пятница, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стал известен новый главный тренер «Ливерпуля»

  • 17.05.2024, 22:25
Стал известен новый главный тренер «Ливерпуля»
Арне Слот

Он сменит Юргена Клоппа.

Нидерландец Арне Слот, который сейчас возглавляет «Фейенорд», сообщил на пресс-конференции, что станет новым главным тренером «Ливерпуля».

«Я могу подтвердить, что стану тренером «Ливерпуля» на следующий сезон», — цитирует 45-летнего Слота ESPN.

Официально «Ливерпуль» о новом главном тренере пока не сообщал.

Немецкий тренер Юрген Клопп в конце января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Команду он возглавляет с 2015 года, выиграл с ней чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» за тур до финиша занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Слот возглавляет «Фейенорд» с 2021 года. С командой он выиграл чемпионат Нидерландов (2023) и Кубок страны (2024). В 2022 году клуб дошел до финала Лиги конференций. Ранее Слот также возглавлял голландские «Камбюр» и АЗ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов