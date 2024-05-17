Единственный НПЗ на черноморском побережье России снова встал 1 17.05.2024, 22:10

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Из-за удара Украины.

Нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Туапсе, который входит в десятку крупнейших в стране и является единственным НПЗ на черноморском побережье России, снова остановил работу.

После атаки украинских беспилотников на заводе мощностью 12 млн тонн нефти в год возник пожар, после которого предприятие прекратило переработку сырья, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По словам одного из них, на Туапсинском НПЗ была повреждена установка по производству сжиженных углеводородных газов (СУГ). «На горение СУГ указывает отсутствие черного дыма во время пожара», — пояснил собеседник агентства. По его мнению, перезапустить завод, выпускающий нафту, мазут, вакуумный газойль и дизтопливо, можно будет сравнительно быстро.

В конце января этого года Туапсинский НПЗ уже останавливал переработку нефти после атаки БПЛА, в результате которой пострадала единственная на заводе установка первичной переработки. На ремонт НПЗ у «Роснефти» ушло около трех месяцев: он возобновил работу лишь в начале мая.

Всего, по данным Минобороны РФ, ночью 17 мая над Краснодарским краем было перехвачено и уничтожено 44 дрона. Более 30 взрывов прогремело в Новороссийске, куда из Крыма был перебазирован Черноморский флот России. По словам жителей города, взрывы раздавались с трех ночи до пяти часов утра.

По подсчетам Reuters, на конец апреля в результате аварий и внешних воздействий простаивали почти 10% мощностей НПЗ — 87,1 тыс. тонн в сутки. Суммарный простой нефтепереработки, включающий в том числе плановые ремонты, достиг 17% общероссийских мощностей, или 4,527 млн тонн.

В результате экспорт нефтепродуктов из России обвалился. Согласно данным Kpler, в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года за рубеж было вывезено на 24% меньше мазута, на 20% меньше нафты и на 28% меньше дизеля.