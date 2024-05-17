«Электропроводимость сравнима с проводимостью серебра» 3 17.05.2024, 22:13

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Специалист рассказал, чем опасны популярные в Беларуси удочки.

Обычная рыбная ловля может закончиться трагически, если не соблюдать правила безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП), рассказал БелТА заместитель генерального директора — главный инженер ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Гулевич.

В Госэнергогазнадзоре подсчитали, что с 2009 года по крайней мере один белорус ежегодно получает электротравму во время рыбалки, при этом раньше таких случаев не было.

— Мы это связываем с тем, что в данный период стали более распространены углепластиковые удилища, которые, с одной стороны, удобнее и легче их аналогов, использовавшихся ранее, но с другой — являются отличным проводником электрического тока, — отметил Александр Гулевич.

Углеволокно (карбон) — полимерный композиционный материал из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных смол. Этот материал позволяет увеличить длину удилища до 9−11 м.

Особенность графитированного волокна в том, что оно прекрасно проводит электрический ток. Электропроводимость хорошего волокна сравнима с проводимостью не только меди или алюминия, но даже с проводимостью серебра, — в этом и заключается опасность для рыболовов.

По словам Гулевича, ток может ударить человека как при прямом контакте с проводом, в том числе через удилище или леску, так и без контакта — при высоком напряжении. Обычно такие случаи происходят, если человек подошел на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП, при этом размахивая удочкой или неся ее в разложенном вертикальном положении.

Специалист посоветовал выбирать для рыбалки места, расположенные на безопасном расстоянии от ЛЭП. То есть не менее 10 м от опор воздушных линий напряжением 10−20 кВ, 15 м — напряжением 20−35 кВ, 20 м — 110 кВ, 25 м — 220 кВ, 30 м — 330 кВ. Двигаясь вблизи ЛЭП, нужно быть внимательными и смотреть вверх, обходить опоры стороной, а удилища переносить в сложенном состоянии параллельно проводам и земле.