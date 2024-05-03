Лукашенко начал сомневаться в военных 4 3.05.2024, 14:51

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Диктатор не доверят ВВС и ПВО.

Александр Лукашенко сегодня посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Диктатор дал оценку результатам проверки дежурных сил. При этом он высказал сомнения в том, что проверка была проведена честно.

«Проверка прошла. Первый вопрос, который меня волновал, — чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек вам могу сказать, что если вы проверку организовали честно, как это положено, — это достойно. Я не служил в ВВС, ПВО. Но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее», — передает слова диктатора его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что все цели были соответствующим образом отработаны: обнаружены, поражены либо принуждены к посадке.

Лукашенко высказал сомнения, что все было организовано честно.

«Одно только: если это все неожиданно, внезапно и честно. Если так, то да. Это не просто впечатляет, а это прилично. Будут результаты объективного контроля — тогда мы окончательно подведем итоги в Министерстве обороны. Поэтому у меня одна только настороженность — чтобы это было честно. Внезапная проверка — значит, знают те, кому надо. А остальные работают, как в военное время», — сказал он.