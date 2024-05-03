Длинный карамболь Anti-Colorados, Defence-Line

3.05.2024, 14:36

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Шойгу шкурой почувствовал, куда ведут эти события.

В последние дни мы с интересом наблюдали за тем, как буде выкручиваться российская пропаганда из довольно щекотливой ситуации, в которую ее поставили наши военные. Было видно, что ее шестеренки прокручиваются впустую и не дают желаемого результата, а вся ситуация стала напоминать какой-то замысловатый карамболь. В самом деле, все исполнительные структуры пропаганды ждали ценных указаний сверху, но в ответ было унылое молчание. Это при том, что обычно методички приходили в упреждающем режиме, а теперь их не было даже в режиме реагирования на события.

А все дело в том, что клан Кириенко – аналог клана Ермака, но у Путина, и соответственно – всесильных Ковальчуков, получил короткий и чувствительный удар под дых от конторских. Ведь сам Шойгу и его замы как раз интегрированы в эти структуры и потому арест зама оленевода по распиливанию бабла явился ударом именно по этой группировке. Говорят, что Кожухетович даже рога по вечерам перестал надевать после того как его старшие товарищи, на вопрос «Что деется?», раз за разом отвечали ему: «Хто его знает, товарищ майор». В общем, Шойгу хоть и понятия не имеет о квантовой неопределенности, но шкурой ее почувствовал в ходе этих событий.

И в самом деле, вроде бы все делали правильно – пилили в рамках утвержденных директив, делились в свете решений известного сходняка и соответствующих прогонов и потому такой расклад явно не имел какого-то линейного пояснения, а смотрящие как в рот воды набрали. И в самом деле, арест заместителя Шойгу по коррупционным статьям возымел парализующее действие. В стране, где все построено на коррупции, арест за коррупцию выглядит абсурдом. А раз так, то публика стала лихорадочно искать новые смыслы в старых понятиях. Между прочим, пропаганда это улавливает мгновенно и тут же реагирует уходом в обтекаемые формы, чтобы не нарваться на раздачу.

Но злые языки говорят о том, что арестанта спалило не желание разинуть рот шире установленных рамок, и даже не утаивание распиленного от узаконенного дележа, а просто он покусился на то, что не стоило бы трогать, а он решил попробовать. Ведь кому как не конторским, хорошо известно о том, что нажитое непосильным трудом уже не очень надежно хранить на счетах, в доверенных банках приличных стран. Финмониторинг уже работает не так, как раньше, а на основе анализа гигантского количества транзакций, который осуществляют роботы. За пару секунд они восстанавливают хитрые цепочки отмыва бабла от пункта «А» до пункта «Б», в котором все хранятся, без необходимости месяцев или лет кропотливого расследования.

В таком случае, хранить лучше в металле, а еще лучше – в камешках, поскольку криптовалюта сегодня есть, а завтра оказывается, что глава криптобиржи сидит в тюрьме за мошенничество, а все активы ушли в направлении Проксимы Центавра. А раз так, то в худшем случае, все надо переводить в золото. Но это хорошо, когда на кармане у тебя «сбережения» на десятки или сотни миллионов, зеленые – в курсе. Когда же суммы «на старость» исчисляются значениями с девятью и более нулями в долларах, то золото становится не самым удобным средством хранения и тогда лучше все переводит в в крупные камешки. И вот вроде бы покойный товарищ Пригожин, исповедуя крайнюю степень прагматизма, как раз и оседлал в Африке места, где добывается золото и алмазы, еще не маркированные и без соответствующего «хвоста». И зам Шойгу, безусловно с одобрения оленевода и его кураторов, предпринял меры к тому, чтобы наложить лапу на эти замечательные, и очень полезные ископаемые.

Но не зря классик предупреждал потомков о том, что если звезды зажигаются, то это кто-то сделал. В том плане, что золотишко уже давно моется, а камешки добываются и происходить это в сферическом вакууме не может. И если ты разеваешь рот на чью-то рабочую схему, то это значит, что ты устроил передел очень рыбного места. А в нормальном, бандитском мире это равнозначно объявлению войны. Поэтому прежде чем на такое решиться, надо себе отдавать отчет в том, что ты сможешь вывезти последовавшую за этим войну. Но видимо братва, указанная выше, решила, что наследие товарища Пригожина, за исключением его кувалд, обязано перейти под крышу оленевода, как перешли к нему бойцы Вагнера.

Только тут вылезло боком либо непонимание, либо игнорирование важного факта, а именно – Пригожин и Вагнер были инструментом, а не самодостаточной и самоуправляемой структурой. В таком случае перехватить инструмент еще как-то можно попытаться, и это сапогам почти удалось, а вот что делать с руками, которые манипулировали этим инструментом, решено не было, а руки оказались конторскими. И тут же пошла обратка. Конторские прекрасно понимают, что замминистра, посаженный в кутузку, вообще никого не интересует, как не интересует и то, что, где и сколько он пилил. Он должен был сыграть роль индикаторной лампочки, которая засветилась даже не для Шойгу, а для Ковальчуков и Кириенко в том плане, что контора готова к жестокой драке за эти активы. И адресаты увидели этот индикатор в полный рост.

Опять же, по слухам, эта команда проиграла в скорости и конторские первыми поставили вопрос о том, что передел мест кормления может инициировать только сам царь, а не шобла за его спиной. Тем более, когда речь идет о стратегических ресурсах, в которых серьезная братва хранит все, от собственного бабла, до общака. В общем, конторские преподнесли ситуацию так, что передел был инициирован лицами, не имеющими на то право, чем посягнули на полномочия пахана и что такие посягательства надо пресекать жестко и публично, поскольку так можно утратить контроль и ту самую «стабильность», о которой так любят рассуждать диктаторы. В итоге, было решено избрать для порки заместителя Шойгу, чтобы показать уровень недовольства самодеятельностью ковальчуков и кириенок. А ведь именно на них лежит координация действий пропаганды.

Вся эта картина описана лишь для того, чтобы было понятно, насколько этим деятелям было не до бьющихся в истерике, медийных проституток типа Соловьева, Симонянши или Скабеевой. А те уже вырвали себе все волосы из мест, подходящих ситуации, устали кататься и биться лбом в пол и перешли к стадии пускания пены, поскольку никак не могли решиться избрать нужную тональность для освещения темы, опасной со всех сторон. Дело в том, что наши военные перешли к тому же формату атак территории федерации, что и сами лапти. А именно – каждую ночь туда прилетают десятки дронов. Причем, в отличие от атак по гражданской инфраструктуре Украины, наши военные укладывают боеприпасы по вполне конкретным объектам, в частности – по НПЗ. Любые комментарии на эту тему, чреваты боком, поскольку с какой стороны ее не потяни, везде получается не очень хорошо. И если простой лапоть может и не заметить, как все может раскрутиться, то дорогие проститутки от пропаганды себе уже мозоли понатирали в отдельных местах, именно на такого рода перекручивании и подкручивании текущей информации, а потому – не хотят стать первоисточником уязвимой информации.

В самом деле, недавно было рассказано о том, что их ПВО сбило 66 дронов-камикадзе ВСУ. Вроде бы все хорошо и в плане формы и тем более – содержания. Но потом в Сети появились видео, на которых видны не просто прилеты, но и последствия этих прилетов. Глядя на такой расклад возникает два логичных вывода: либо соврали насчет 66 сбитых дронов и на самом деле часть из них успешно поразила цели, либо до целей долетели дроны, сверх тех самых 66 сбитых. И что же в сухом остатке?

А остается два неприятных вывода: либо их СМИ постоянно и откровенно врут о таких результатах работы ПВО, либо ВСУ теперь легко запускают до сотни дронов за ночь, а этого не может себе позволить даже помойная федерация с ее нефтью, Ираном и Китаем. А раз так, то что будет, когда за ночь будет прилетать по две сотни дронов, поскольку очевидно, что все идет по нарастающей? Отсюда возникают вопросы о том, стоит ли озвучивать такие гигантские значения сбитых дронов?

Более того, очень долго из пропаганда топталась по теме, что мол, относительно дешевые Шахеды истощают ПВО ВСУ и что даже сбитый ракетой дрон, уже выполнил свою задачу. Но теперь получается, что по ночам лапти обстреливают территорию Украины баллистическими и крылатыми ракетами, а в это самое время, по территории самой федерации летят десятки дронов, явно с меньшим прайсом, чем у крылатых ракет или даже ракет ПВО. То есть, опять получается петля собственной пропаганды. А ведь даже при отсутствии зачатков критического мышления, у некоторых лаптей все же присутствует хорошая память и они помнят, что рассказывали эти самые говорящие головы еще совсем недавно.

Если просто не рассказывать о том, что ночью регионы федерации выгребли ответный удар ВСУ, то надо как-то пояснять, почему в отдельных регионах европейской части федерации розничные цены на топливо подскочили на 10-20 процентов, при собственной нефти и всех сбитых дронах, которые пытались атаковать НПЗ. Но есть еще более неприятная группа вопросов, которые возникают после того, как в Сети появляются видео горящей установки очистки нефти на очередном НПЗ, а именно: где хваленое ПВО? Между прочим, на отдельных видео, автор съемки задает этот самый вопрос прямо в кадре.

И тут снова возникает дилемма. Либо ПВО не такое уж и замечательная, как это рассказывал телевизор, либо его настолько мало, что невозможно прикрыть ею такие критические объекты. Причем, регулярные атаки на НПЗ уже идут около трех месяцев и наверное за это время можно было бы перегнать соответствующие комплексы ко всем этим объектам. Если же их невозможно пригнать по причине их отсутствия, то возникает другой вопрос: «Где деньги, Зин?» В лабиринте этого информационного карамболя можно не то, что набить шишки либо растерять бобров, но и натурально лишиться головы. Вот и этой ночью все повторилось, а их пресса пишет такое:

«В ночь на 2 мая украинские беспилотники атаковали российские регионы, повредив объекты энергетической инфраструктуры в нескольких из них».

Мы пока не видели подробной информации о результатах налетов, но уже известно, что энергетика и нефтянка была атакована в Смоленской, Орловской, Курской, Белгородской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. Но похоже на то, что кириенки таки проснулись и отправили «прогон» по своим органам пропаганды, поскольку опять там пишут о том, что все сбили, а что не сбили – «отклонили» средствами РЭБ и опять не стесняются больших чисел. Вот так выглядит возродившаяся линия пропаганды:

«Минобороны сообщает об уничтожении и перехвате за ночь 12 украинских БПЛА, из которых 5 – над территорией Брянской области, 1 – над Курской, 1 – над Белгородской, 2 – над Ростовской и 3 – над территорией Краснодарского края».

Там еще есть и указания на работы РЭБ, но теперь у всей этой «статистики» есть хвост, согласно которому, массированные атаки беспилотников обеспечиваются поставками из всех стран НАТО и по сути из ПВО воюет с возможностями всей Европы и США вместе взятых. Теперь можно писать даже не о 66 сбитых дронах, а сразу о 666, поскольку выглядит это куда более зловеще и символично. Ну а мы отметим, что как бы шар ни катился, исполняя загадочный карамболь, он все равно упадет в лузу, как и в этом случае.

Anti-Colorados, Defence-Line