Кремль испугался заявлений Макрона 2 3.05.2024, 14:15

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Песков сделал заявление.

Пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены и считают «опасными» и «нагнетающими напряженность» последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможном присутствии западных войск в Украине и ударов оружием Британии по территории РФ.

Об этом сообщают пропагандисты из РИА «Новости»

«Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании», — заявил Песков.

Представитель Путина сказал, что это ведет к «прямой эскалации напряженности" вокруг войны в Украине. Он пригрозил, что это потенциально «может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности».