В США представили мобильную деревню, напечатанную на 3D-принтере 30.05.2018, 16:30

Стоимость дома в такой деревне составит $250 тысяч.

Американский стартап Walden Monterey представил проект деревни из 22 домов, напечатанных на 3D-принтере. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на главу стартапа Ника Джекояна, пишет «Хайтек».

Проект домов Galini Sleeping Pods пока рассчитан на стартаперов из Кремниевой долины, поскольку деревня находится неподалеку — на полуострове Монтерей. Мобильные дома будут питаться от солнечных батарей, ветровой турбины и аккумуляторов Tesla.

Помимо использования зеленой электроэнергии, дом будет состоять только из переработанных материалов — пластика и дерева. Кроме того, проект Galini Sleeping Pods предполагает строительство только умных домов, где техника самостоятельно настраивает температуру в доме, а также выключается, когда ее не используют.

Стоимость дома в Galini Sleeping Pods составит $250 тыс. При этом жителям не обязательно постоянно находиться на территории Монтерея, поскольку дом мобильный, а значит, что его можно перевезти в любое место.