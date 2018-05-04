В Сингапуре появились биткоин-банкноты 4.05.2018, 11:24

Сделаны они не из бумаги.

Сингапурская компания Tangem выпустила биткоин-купюры, которые сами разработчики называют «смарт-банкнотами».

Впрочем, сделаны они не из бумаги — по факту это аппаратные холодные кошельки с интегрированным чипом S3D350A от Samsung, сообщает Finance Magnates.

В то же время есть у новинки и общие черты с традиционными банкнотами. Так, каждая биткоин-купюра представляет собой определенный фиксированный номинал в BTC и может передаваться физически для оплаты. В самой компании Tangem разработку называют «некопируемым холодным кошельком».

По словам представителей компании, технология, используемая в банкнотах, полностью защищена от внешнего вмешательства и учитывает «все известные векторы атаки на аппаратном и программном уровнях». Кроме того, отмечается, что «годы разработки чипов для кредитных и SIM-карт, а также удостоверений личности привели к созданию достаточно безопасного продукта, чтобы затраты на взлом одной банкноты были экономически невыгодны».

Другим преимуществом банкнот перед онлайн-транзакциями разработчики называют моментальность оплаты и отсутствие комиссий. Впрочем, они также переняли и все недостатки других физических носителей, в том числе потенциальный риск кражи и ограниченную дальность передачи.

Как говорится в пресс-релизе Tangem, в настоящее время для покупки доступны банкноты номиналом 0,01 и 0,05 BTC — около $96 и $480 на момент публикации.