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Фанат, которого ударил рэпер из РФ в Минске: Мне его штаны вообще никак не нужны

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  • 7.05.2018, 21:49
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Пострадавший рассказал о конфликте с рэпером во время концерта.

В пятницу в Минск с концертом приезжал 22-летний российский рэпер Pharaoh. В какой-то момент у певца и фаната, стоявшего у сцены, случился конфликт. Рэпер перебросился с посетителем несколькими фразами, а потом попытался пнуть его ногой со сцены.

По словам посетителей концерта, конфликт случился из-за того, что парень, стоявший у сцены, пытался ухватиться за артиста и снять с Глеба Голубина (Pharaoh) какой-нибудь предмет одежды. Рэперу такое поведение фаната не понравилось.

У пострадавшего парня немного другая версия произошедшего. Он подтвердил tut.by, что расстегнул рэперу Pharaoh карман — но стаскивать штаны, как пишут в соцсетях и СМИ, не планировал.

— Мне его штаны вообще никак не нужны, — сказал пострадавший парень Илья.

На вопрос, зачем расстегивать карман артисту, ответил встречным вопросом.

— А зачем прыгать мне по рукам?

Илья говорит, что в какой-то момент у него достаточно сильно затекли руки — он положил их на сцену. Рэпер задел ладони, когда перемещался по сцене. Илья в ответ попытался как-то отомстить — и расстегнул карман. Артисту это не понравилось.

Пострадавший молодой человек говорит, что сейчас с ним все в порядке. Обращаться в больницу парню не пришлось.

— Разве из-за пары синяков стоит ехать в больницу? — задает риторический вопрос он и добавляет, что уже после концерта ему «досталось по телу». — Лицо я уже решил закрыть ручками.

Молодой человек не планирует отказываться от посещений следующих концертов Глеба Голубина в Минске. Отшучивается: «Надо же отыграться».


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