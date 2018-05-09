закрыть
9 мая 2018, среда, 1:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Беларусь не попала в финал «Евровидения-2018»

  • 9.05.2018, 0:20
  • 2,676
Фото: eurovision.tv
Первый полуфинал Евровидения 2018: все участники

Нашу страну на конкурсе представлял украинец Alekseev.

В Лиссабоне прошел первый полуфинал «Евровидения-2018». Представитель Беларуси на конкурсе Никита Алексеев вышел на сцену под восьмым номером и исполнил песню «Forever». Артист не прошел в финал, который состоится 12 мая.

На десять путевок в финал боролись 19 стран. Удача улыбнулась Австрии, Эстонии, Кипру, Литве, Израилю, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Напомним, что за все время участия на «Евровидении» Беларусь лишь пять раз попадала в финал. Это получилось у Дмитрия Колдуна (2006), группы 3+2 (2010), Алены Ланской (2013), ТЕО (2014) и группы NaviBand (2017).

10 мая пройдет второй полуфинал, в котором выступил уроженец Беларуси Александр Рыбак, который представляет Норвегию.

Ставки букмекеров на участников первого полуфинала Евровидения 2018
Фото: parimatch-all.com

популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец