Беларусь не попала в финал «Евровидения-2018» 9.05.2018, 0:20

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Фото: eurovision.tv

Первый полуфинал Евровидения 2018: все участники

Нашу страну на конкурсе представлял украинец Alekseev.

В Лиссабоне прошел первый полуфинал «Евровидения-2018». Представитель Беларуси на конкурсе Никита Алексеев вышел на сцену под восьмым номером и исполнил песню «Forever». Артист не прошел в финал, который состоится 12 мая.

На десять путевок в финал боролись 19 стран. Удача улыбнулась Австрии, Эстонии, Кипру, Литве, Израилю, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Напомним, что за все время участия на «Евровидении» Беларусь лишь пять раз попадала в финал. Это получилось у Дмитрия Колдуна (2006), группы 3+2 (2010), Алены Ланской (2013), ТЕО (2014) и группы NaviBand (2017).

10 мая пройдет второй полуфинал, в котором выступил уроженец Беларуси Александр Рыбак, который представляет Норвегию.