Трамп: Помпео провел хорошую встречу с Ыном и возвращается в США 9.05.2018, 15:55

Дональд Трамп

Место и дата встречи президента США с правителем КНДР установлены.

Госсекретарь США Майкл Помпео провел "хорошую встречу" с северокорейским правителем Ким Чен Ыном в КНДР и возвращается в США. Соответствующее сообщение опубликовал в среду американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

"Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майкл Помпео находится сейчас в воздухе на обратном пути [в США] из Северной Кореи <...> Кроме того, [прошла] хорошая встреча с Ким Чен Ыном. Дата и место [встречи лидеров США и КНДР] установлены", - написал он.

Международные новостные агентства также сообщают, что госсекретарь Помпео возвращается из КНДР в США с тремя освобожденными американцами.